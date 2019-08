Dronova sve više, kao i problema

Preko dvije i pol tisuće dronova već je registrirano u Hrvatskoj. Cijena im pada, popularnost raste, no problemi ostaju - mnogi nisu upoznati s pravilima koja se odnose na te bespilotne letjelice.

Dron je mali bespilotni leteći objekt kojim se upravlja daljinskim upravljačem. Prvotno su razvijani kako bi se koristili u ratnim operacijama, a danas se koristi u niz različitih svrha.

U Hrvatskoj je njihova uporaba strogo regulirana. Dopuštena visina leta u nekontroliranom zračnom prostoru je do 120 metara. No, za zračni prostor oko vojnih objekata, aerodroma i sličnih lokacija ta je brojka drastično manja - smije se letjeti do 50 m visine, osim ako se ne traži nekakav izuzetak u dogovoru sa kontrolom zračnog prometa

Unatoč tomu što te malene letjelice olakšavaju određena zanimanja, vrlo često se i zlorabe. Za prekršaj u zračnom prometu pilot drona može biti kažnjen s 5 do 15 tisuća kuna.

Stoga, ako ste odlučili nabaviti dron, prvo se raspitajte o papirologiji...