"Domaćinstvo za početnike" u kinima od 18. srpnja

Neukrotiv, dirljiv i neočekivano duhovit prikaz jednog napučenog i posve netipičnog kućanstva u suvremenom Skopju, Domaćinstvo za početnike redatelja Gorana Stolevskog 18. srpnja stiže u hrvatska kina (CineStar i Kino mreža).

Ova priča nagrađena Queer lavom na Filmskom festivalu u Veneciji 2023. prati socijalnu radnicu Ditu (Anamaria Marinca) prisiljenu nakon smrti svoje djevojke Suade (Alina Serban) preuzeti brigu o njezine dvije kćeri - djevojčici Miji (Džada Selim) i tinejdžerki Vanesi (Mia Mustafi), pri čemu joj u pomoć nevoljko priskače i dugogodišnji prijatelj Toni (Vladimir Tintor).

U naumu da odgovori na pitanje: "što je to uopće obitelj?", u svom trećem dugometražnom ostvarenju Stolevski sukobljava niz različitih glasova i perspektiva, s naglaskom na obespravljene pripadnike romske nacionalne manjine te LGBTQ+ zajednice u suvremenoj Makedoniji, rezultat čega je kreativni nered kakav vlada i kućanstvom njegovih protagonista, a u kojem se ovaj makedonsko-australski redatelj snalazi baš kao doma.

Naglasak koji pritom stavlja na dom ključan je za razumijevanje filma, s obzirom na to da zidovi Ditine kuće skrivaju zajednicu društvenih odbačenika, krvlju nepovezanih pojedinaca koji jedni u drugima pronalaze ljubav i utočište. Ovaj "netipični obiteljski portret koji je briljantno političan, ali istovremeno ne drži prodike" (The Associated Press) kroz prizmu nekonvencionalne obitelji razotkriva složenu klasnu strukturu suvremenog makedonskog društva. Film je bio makedonski kandidat za Oscara, a u SAD-u ga je distribuirao Focus Features.

Stolevski je ovim projektom potvrdio širinu svog talenta te raznolikost koju posjeduje kao redatelj, s obzirom na to da je svaki njegov film žanrovski posve drugačiji od svojih prethodnika. Nakon folk horora Nećeš biti sama (You Won't Be Alone, 2022) snimio je queer romansu Of an Age (2022), nakon čega i Domaćinstvo za početnike, neobičnu obiteljsku dramu usporedivu i s filmom Sve o mojoj majci (1999) Pedra Almodóvara te popularnom američkom serijom Besramnici.

Njegov se talent ogleda i u lakoći kojom uspijeva ovladati skupinom naturščika, kao i sinkronizirati ih s već ostvarenim glumcima, od poznate Rumunjke Anamarije Marince, najpoznatije po ulozi u filmu 4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana (2007) koji je osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, pa sve do Vladimira Tintora (Sonja i bik, Šutnja) s čijom je glumačkom karijerom hrvatska publika već dobro upoznata.

Domaćinstvo za početnike hrvatskoj se publici premijerno predstavilo na 21. ZFF-u, a nalazi se i na programu nadolazećeg 71. Pulskog filmskog festivala. Film je manjinska koprodukcija čija je hrvatska producentica Ankica Jurić Tilić iz Kinorame, a u distribuciji Zagreb Film Festivala 18. srpnja dolazi u domaća kina.