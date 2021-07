Dokumentarac o Woodstocku na HBO-u

Dokumentarni HBO film „Woodstock '99: Mir, ljubav i bijes" (Woodstock '99: Peace, love and rage), imat će premijeru 24. srpnja na HBO GO-u. To je ujedno i prvi film unutar šestodijelne serije „Muzička kutija" (Music Box) o ključnim trenucima za popularne glazbenike ili glazbene skupine, legendarne albume ili sveukupnu glazbenu industriju.

Film donosi priču o Woodstocku '99, trodnevnom glazbenom festivalu koji je trebao promovirati jedinstvo i kontrakulturni idealizam originalnog festivala iz 1969. godine, ali je umjesto toga prerastao u nerede, pljačke i seksualne napade. Mračni ishod festivalu je donio ozloglašenu titulu „dana kada su umrle devedesete".

„Woodstock '99: Mir, ljubav i bijes" fokusira se na američku mladež s kraja prošlog milenija, u sjeni pucnjave u školi Columbine i nadolazeće Y2K histerije, ukazujući na trenutak u kojem je bijes generacije potaknuo seizmički, kulturni pomak. Uz soundtrack najagresivnijih rock bendova tog doba, film također ponovno procjenjuje mitove 1960-ih otkrivajući bolne istine o opasnostima ružičaste nostalgije u doba komercijalizma i profita.

Prepun energičnosti rock dokumentarca, film nas vodi na pozornicu s bendovima, iza kulisa s organizatorima i do skučenih kampova, preplavljenih kupaonica i skupine mladih pljačkaša. Film prikazuje i mišljenja različitih stručnjaka, uključujući organizatore Michaela Langa i Johna Schera, kao i kritičare kulture Wesleyja Morrisa, Maureen Callahan i Stevena Hydena. Svjedočenja glazbenika, među kojima su Tarik 'Black Thought' Trotter iz grupe The Roots, Jonathan Davis iz Korna, Moby, Jewel, The Offspring, Scott Stapp iz Creeda, kao i festivalskih posjetitelja, daju sirovi prikaz događaja, rasvjetljavajući kako je vikend ukorijenjen u glazbi i jedinstvu prerastao u kaos.

Autor serije „Muzička kutija" je Bill Simmons. „Woodstock '99: Mir, ljubav i bijes" režirao je Garret Price, a producirali su ga Sean Keegan i Adam Gibbs. Izvršnu produkciju potpisuju Bill Simmons, Jody Gerson i Marc Cimino. Koproducenti su Geoff Chow, Sean Fennessey i Noah Malale za HBO. Senior producentica je Tina Nguyen, a izvršne producentice Nancy Abraham i Lisa Heller.