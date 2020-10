Dogovor s Velikom Britanijom ovisi o EU

U razgovoru za BBC, Johnson je ocijenio da je i dalje „sasvim izgledno da će se dogovor postići" unatoč nesuglasicama koje i dalje postoje. „Na našim je prijateljima i partnerima da pokažu da su razumni", kazao je.

Britanski pregovarač David Fros poručio je da Bruxelles mora pristati na ustupke kako bi se postigao kompromis, ponajprije kad je riječ o ribarstvu.

U priopćenju objavljenom nakon devetog kruga pregovora, Frost je upozorio da dvije strane još dijeli „jaz" kad je riječ o pristupu britanskim vodama za europske ribare.

„Zbog izostanka više realističnosti i fleksibilnosti na strani EU-a, postoji rizik da dogovor neće biti moguć", upozorio je.

Kad je riječ o drugom velikom spornom pitanju, pravilima za pošteno tržišno natjecanje, Frost je kazao da su postignuti „ograničeni pomaci". „Ali EU mora učiniti više", dodao je.

„Zabrinjava me to što je sada ostalo jako malo vremena da bi se riješili ti problemi prije Europskog vijeća 15. listopada", roka za dogovor koji je odredio Johnson, kazao je. EU smatra da bi dogovor trebalo postići do kraja mjeseca.

Ujedinjeno Kraljevstvo izišlo je iz EU-a 31. siječnja, ali do 31. prosinca primjenjuje europska pravila, bez prava glasa.

Ako se do tada ne postigne dogovor o budućim odnosima, slijedi neuređeni razlaz koji će imati teže posljedice za gospodarstva dviju strana koja su već oslabljena zbog pandemije koronavirusa.