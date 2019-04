Dogodilo se na današnji dan - 23. travnja

Jurjevski noćni ustanak (estonski - Jüriöö ülestous), pobuna estonskih seljaka protiv tuđinske vlasti feudalnih gospodara, izbio je 1343. godine. Estoniju su početkom 13. stoljeća osvojili križari iz Danske i Njemačke, nametnuli poreze i pokušali Estonce podvrgnuti feudalnom poretku, prisiljavajući ih da postanu kmetovi. Ustanak u estonskoj pokrajini Harria, u noći uoči blagdana Đurđevdana, počeo je odbacivanjem nametnutog kršćanstva i pokoljem svakoga tko je govorio njemački prilikom čega je pobijeno oko 1.800 ljudi. Estonski ustanak naposljetku je ugušen u krví, a tri godine potom, Danci su prodali svoj dio današnje Estonije križarskom Livonskom redu za 10.000 maraka.

Usred turskog rata za nezavisnost u Ankari je 1920. osnovano Veliko nacionalno vijeće Turske, poznato kao Meclis što u prijevodu znači parlament. Novo tijelo si je kao osnovni zadatak postavilo da na ostacima raspadnutog Otomanskog carstva osnuje državu kakvu je zagovarao Mustafa Kemal Ataturk. Otac turske nezavisnosti shvatio je da pobjedničke sile nakon I. svjetskog rata Turskoj ne planiraju dozvoliti autonomiju, pa je sve svoje napore uložio u formiranje nezavisne turske države što je ostvareno kada je 1922. ukinut sultanat, a 1923. formalno proglašena republika.

Republika Conch, dio floridskog Key Westa, 1982. godine proglasila je nezavisnost od SAD-a. Iako je stvaranje ove 'mikronacije' bio tek sarkastični prosvjed, nezavisnost Concha zadržana je do danas i to prvenstveno u turističke svrhe. Na ideju o odcjepljenju stanovnici tog dijela Key Wasta došli su nakon što se vlasti nisu osvrtale na njihove pritužbe zbog carinske službe čije im su kontrole ograničavale slobodu kretanja i otežavali svakodnevne aktivnosti i posao. Od 'osamostaljenja' Conch ima svoju vladu pa čak i valutu, koja je zbog praktičnosti zamijenjena američkim dolarom, a svake godine slavi svoju nezavisnot jednotjednim festivalom koji se pokazao kao odličan mamac za turiste.

Coca-Cola je 1985. godine, u želji da se prilagodi dolasku novog doba, promijenila svoju stoljetnu recepturu i na tržište izdala proizvod New Coke. Taj potez pokazao se jednim od najgorih, ako ne i najgorim u povijesti kompanije jer su reakcije potrošača bile negativne, a neki su išli i toliko daleko da su sudskim putem željeli isposlovati vraćanje stare Cole. Pravi uspjeh, barem moralnog tipa, ostvario je Pepsi čiji je direktor na dan izlaska nove Cole svim zaposlenicima dao slobodan dan i putem najvećeg oglasa u New York Timesu proglasio kako je Pepsi pobijedila u 'cola-warsu' jer je njihov rival bio prisiljen mijenjati svoju pouzdanu recepturu. No, postoje i oni koji na temelju statističkih podataka tvrde kako je najveću korist ipak izvukla Coca-Cola jer joj je nakon povratka na staru recepturu prodaja doživjela ogroman skok.

Album Dark Side of the Moon britanske progressive rock grupe Pink Floyd 1988. godine sišao je s Bilboarda 200 nakon rekordnih 741 tjedan (više od 14 godina) koje je proveo na tom popisu hitova. Taj konceptualni album izdan je 1973., a razvijan je na idejama koje su članovi benda dobivali tijekom koncertnih turneja. Album pokriva širok spektar tema među kojima su unutarnji konflikti, pohlepa, starenje, mentalne smetnje i ludost, prema mnogima predstavlja magnum opus grupe, a muzički kritičari smatraju ga jednim od najvećih i najutjecajnijih albuma svih vremena.

Engleski književnik, kazališni glumac i redatelj William Shakespeare, općenito smatran najvećim piscem engleskog jezika, najslavnijim i najizvođenijim svjetskim dramatičarem čija su djela Romeo and Juliet, Julius Caesar, A Midsummer Night's Dream, All's Well That Ends Well, The Tempest i brojna druga, prevedena na sve jezike svijeta, rođen je u Stratford-upon-Avonu 1564. godine.

Hrvatski geolog, sveučilišni profesor, prvi profesor astronomije na Zagrebačkom sveučilištu i putopisac Đuro Pilar, znanstvenik koji je svojim geološkim istraživanjima osjetno pridonio poznavanju promjena na Zemljinoj kori i donio sasvim novu teoriju o djelovanju unutrašnjih sila Zemlje, a uz sve to zadužio i hrvatsku astronomiju, rođen je 1864. u Slavonskom Brodu.

Njemački fizičar Max Planck, koji je objavio revolucionarnu hipotezu da svaki izvor energije može zračiti energiju samo u diskretnim količinama - kvantima, na temelju čega je izveo zakon zračenja (Planckovu formulu), te razvio kvantnu teoriju, rođen je u Kielu 1858. godine.

Ruski skladatelj i pijanist Sergej Sergejevič Prokofjev, koji je zbog svog svladavanja skoro svih glazbenih žanrova postao jedan od najpopularnijih i najznačajnijih skladatelja 20. stoljeća, autor brojnih opera, baleta i simfonija, rođen je 1891.

Američka glumica Shirly Temple, jedna od najpopularnijih dječjih filmskih zvijezda svih vremena koja je na filmu počela nastupati kada je imala tri godine, a kasnije i ambasadorica SAD-a, rođena je u Santa Monici 1928. godine.

Američki pisac, redatelj i producent Michael Moore, tvorac dokumentaraca Fahrenheit 9/11, Sicko i Oscarom nagrađenog Bowling for Columbine, koji sebe opisuje kao liberala, kritizira globalizaciju, velike korporacije, oružje i rat u Iraku, rođen je 1954. godine u Flintu u Michiganu.