Dogodilo se na današnji dan - 18. prosinca

Američkom je Ustavu trebalo prilično vremena da zaživi, jer su ratifikacije u pojedinim državama trajale vrlo dugo, pretežno zbog njegove jednostavnosti i kratkoće, koja je nekim parlamentima smetala. No, na današnji dan 1787. godine ratificiran je u New Jerseyu, kao trećoj državi koja je to učinila.

Sljedeće je stoljeće obilježila borba robova u SAD za slobodu, a finalni udarac robovlasništvu zadala je ratifikacija trinaestog amandmana na Ustav, kojim je na današnji dan 1865. godine ukinuto ropstvo.

Gotovo stotinu godina kasnije, 1956. godine, mlada organizacija koja je naslijedila neuspješnu Ligu naroda, Ujedinjeni narodi, još uvijek je imala ne pretjerano velik broj članica. No, sredina prosinca dovela je i Japan, jednu od sila Osovine u Drugom svjetskom ratu, pod okrilje svjetske organizacije.

Bilo je dovoljno tek nešto više od desetljeća da se razorna snaga cijepanja atoma ukroti za nešto korisno, pa je na današnji dan 1957. godine otvorena prva nuklearna elektrana u Shippingportu u Pennsylvaniji.

Rođendani poznatih osoba uključuju Suzukija, jednog od najvećih zen učitelja, slikara Paula Kleea, prve noge svjetske glume Betty Grable, tercet sjajnih glumaca: Raya Liottu, Brada Pitta i Kiefera Sutherlanda, no današnje generacije najviše pamte ovaj dan kao rođendan Keitha Richardsa.