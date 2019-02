Dogodilo se na današnji dan - 14. veljače

Kapetan James Cook, britanski moreplovac, kartograf i istraživač, smrtno je stradao u sukobu s domorocima na otoku Hawaii tijekom svoje treće ekspedicije na Pacifik 1779. godine.

Britanska kraljevska flota pod zapovjedništvom Johna Jervisa i Horatia Nelsona pobijedila je 1797. godine gotovo dvostruko veću španjolsku armadu kod rta Sveti Vincent u Portugalu. Admiral Jervis je nakon pobjede proglašen grofom, dok je Nelson primljen u viteški red Bath i promoviran u admirala.

Oregon postaje 33. država članica SAD-a 1859., a Arizona 48. članica 1912. godine.

Alexander Graham Bell 1876. godine po prvi je put prijavio telefon uredu za patente. Zanimljivo je spomenuti kako je istog jutra uredu za patente svoj telefon prijavio i manje poznati izumitelj Elisha Gray koji je na kraju izgubio sudski spor s Bellom.

Venera je 1894. godine uz jutarnju, proglašena i večernjom zvijezdom.

Thomas Watson je 1924. godine u državi New York osnovao korporaciju International Business Machines, od početka poznatu kao IBM, najveću i najstariju kompaniju u branši informacijske tehnologije.

Oko 60 letećih tvrđava američkog ratnog zrakoplovstva izbacilo je 1945. godine 152 tone bombi na Prag u Češkoj. Cilj im je bio 120 kilometara udaljeni njemački grad Dresden. 'Promašaj' u kojem je poginula 701 osoba, a ranjeno 1.184, pripisan je navigacijskoj pogrešci. Predvodnik američke eskadrile bio je pilot Harold Van Opdorp, češki građanin rođen i odrastao u Pragu.

Izraelski parlament Knesset održao je 1949. godine prvo zasjedanje.

Na kalifornijskom sveučilištu Berkeley 1961. godine po prvi je put sintetiziran element 103, poznat kao Laurencij.

Prvi od 24 satelita za globalno pozicioniranje lansiran je 1989. godine, a isti je dan svemirska letjelica Voyager 1 snimila fotografiju cijelog Sunčevog sustava.

Među poznatima rođenim na današnji dan su skladatelj Hans Christoph Haiden rođen 1572. godine. Miljenko Smoje, jedan od najboljih hrvatskih novinara, pisac, satiričar i scenograf, rođen 1923. godine u Splitu. Relja Bašić, kazališni, filmski i televizijski glumac, rođen je 1930. godine. Judd Alan Gregg, američki političar, republikanski senator koji je zaključio kako se 'ne uklapa u Obamin tim' i povukao se s mjesta kandidata za ministra trgovine, rođen je 1947. godine. Pjevačica Josipa Lisac rođena je 1950., a novinar i TV voditelj Denis Latin 1966. godine.

Danas je dan Sv. Valentina. Valentin je bio biskup koji je mučki ubijen 269. godine zbog potajnog vjenčavanja parova protivno carskoj zabrani. Među kršćanima se počeo štovati kao svetac u 4. stoljeću, ali tek je u 15. stoljeću povezan s blagdanom zaljubljenih što je vjerojatno povezano sa starogrčkim obilježavanjem svetosti braka Zeusa i Here sredinom veljače, te starorimskim obilježavanjem Lupercusa, boga plodnosti, koji se slavio 15. veljače. Do druge polovice 20. stoljeća Valentinovo se obilježavalo skromno i nenapadno, ali do danas je dan poprimio odlike tipične za 'potrošačku kulturu'.