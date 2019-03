Dogodilo se na današnji dan - 13. ožujka

Papa Aleksandar III. na putu za Veneciju ušao je 1177. godine na bijelom konju u Zadar gdje je, kako je zapisao kroničar u papinoj pratnji, svečano dočekan od naroda i svećenstva uz gromko pjevanje na hrvatskom jeziku te je odatle produžio duž istarske obale prema Veneciji ususret caru Frederiku I. Barbarossi.

Harvardovo sveučilište u Cambridgeu u Massachusettsu nazvano je 1639. godine prema svom prvom upraviteljskom darovatelju, teologu Johnu Harvardu.

Britanski astronom njemačkog podrijetla William Herschel 1781. godine otkrio je planet Uran.

Ruskog cara Aleksandra II. u Petrogradu je 1881. godine bombom ubio Ignacy Hryniewiecki iz revolucionarnog pokreta Narodna volja. Neposredno prije pokušan je atentat, također bombom, ali je car koji se nalazio u blindiranoj kočiji prošao neozlijeđeno. Car je nakon prve eksplozije izašao pomoći ranjenima, a tada je eksplodirala druga bomba teško ozlijedivši Aleksandra koji je ubrzo preminuo.

S observatorija harvardskog sveučilišta 1930. godine odaslana je vijest o otkriću Plutona, devetog planeta Sunčevog sustava.

Sklapanjem Moskovskog mirovnog sporazuma između Sovjetskog saveza i Finske 1940. godine završen je tzv. zimski rat. Sovjeti su iz rata izašli kao relativni pobjednici zadržavši 9 posto finskog teritorija, dok su Finci zadobili moralnu i političku naklonost cijelog svijeta.

Nacističke snage pod vodstvom SS-Untersturmführera Amona Gotha 1943. godine 'likvidirale' su Krakovski geto, jedan od pet najvećih u Poljskoj. Tom prilikom 8 tisuća Židova koji su ocijenjeni sposobnima za rad prebačeno je u radni logor Plaszow, 2 tisuće nesposobnih ubijeno je na ulicama, dok su preostali prebačeni u Auschwitz.

Snage Viet Minh pod vodstvom Vo Nguyen Giapa pokrenule su 1954. godine masivnu artiljerijsku baražu na francusku vojsku čime su započeli bitku kod Dien Bien Phua, završnu bitku u Prvom indokineskom ratu.

Softverski gigant Microsoft 1986. godine prvi je put ponudio dionice na javnom tržištu. Najviša cijena tog dana je bila 29,25 dolara što je osnivače Microsofta Billa Gatesa i Paula Allena pretvorilo u instant-milijunaše, a njihovu tvrtku podiglo do vrijednosti od 520 milijuna dolara.

Naftna kompanija Exxon pristala je 1991. godine pred američkim sudom isplatiti milijardu dolara za čišćenje 35.000 tona nafte koja se 1989. godine izlila kraj obale Aljaske u havariji tankera Exxon Valdez.

Zlato je 2008. godine na New York Mercantile Exchangeu po prvi put u povijesti doseglo cijenu od 1.000 dolara po unci (oko 28.35 grama).

Čuveni američki astronom Percival Lowell, koji je zagovarao teoriju o postojanju kanala na Marsu, a čiji je rad 14 godina nakon njegove smrti doveo do otkrića Plutona, rođen je u Bostonu 1855. godine. Hrvatski političar, pravnik i društveni aktivist, Đuro Basariček, član Hrvatske (pučke) seljačke stranke od njenog osnivanja, koji je ubijen u atentatu u beogradskom parlamentu 1928. godine, rođen je 1884. godine u Zagrebu. Američki pisac znanstvene fantastike L. Ron Hubbard, osnivač sekularne filozofije koja se razvila u scientološku crkvu, rođen je 1911. godine u Tildenu u Nebraski. Američka pjevačica gospela i rythm&bluesa Erma Franklin, starija sestra legendarne 'kraljice soula' Arethe Franklin, rođena je u Shelbyju u Mississippiju. Američki jazz pjevač John Larkin poznat kao Scatman John, tvorac jedinstvenog spoja scat vokala i house glazbe, rođen je u El Monteu u Kaliforniji 1942. godine. Američki glumac i kazališni redatelj William H. Macy, zapamćen po ulogama u ER, Fargo, Air Force One, Easy Riders, Raging Bulls, Thank You For Smoking, te mnogim drugim filmovima i serijama, rođen je u Miamiju na Floridi 1950. godine. Američka glumica Dana Welles Delany, najpoznatija po ulozi Colleen McMurphy u seriji China Beach, rođena je 1956. godine u New Yorku. Majka najpoznatijih svjetskih razmaženih 'posvuduša' sestara Hilton, nekadašnja glumica i voditeljica Kathy Hilton, rođena je u Whitteru u Kaliforniji 1959. godine. Američki glumac Danny Masterson, zapamćen po ulozi Stevena Hydea u seriji That '70s Show, rođen je 1976. godine u New Yorku. Britanski glumac Harry Melling, najpoznatiji po ulozi Dudleya Dursleya u filmskom serijalu o Harryju Potteru, rođen je u Londonu 1989. godine.