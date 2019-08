Dogodilo se na današnji dan - 1. rujna

Broj Zvijeri, iliti broj 666 kojeg sadržava godina 1666., mnogima je objašnjenje uzroka Velikog londonskog požara iste godine. Izuzme li se kršćanska mistika, stvarni uzrok nije poznat, no poznato je to da je u četiri dana 80 posto Londona uništeno do temelja. Vatra je krenula od pekare Thomasa Farrinera na Pudding Laneu i ubrzo zahvatila veći dio grada. London je spašen samo zahvaljujući prestanku istočnih vjetrova i čistinama na zemlji koje su tadašnji vatrogasci pravili koristeći barut i eksplozije. Jedan od najljepših gradova današnjice nanovo je izgrađen po istim nacrtima od prije požara.

Emma Nutt mnogima nije poznato ime, ali svojevremeno ova žena je bila zvijezda. Naime, 1878. je godina iz vremena kada žene nisu bile smatrane ravnopravnima s muškarcima, ali na današnji dan te godine Emma je dobila malu, ali važnu bitku za žene. Postala je prva telefonska operaterka na svijetu i to u tvrtci Edwin Holmes Telephone Dispatch Company. Telefonske kompanije su zapošljavale samo muškarce, točnije dječake, koji su uglavnom bili dobri radnici. No, zbog nestrpljenja, bezobraznog stava, psovki i šala, muškarci su postali nepodobni za takvu vrstu posla. Stoga su kompanije počele zapošljavati žene, prvu među njima Emmu čije je ime prešlo u legendu.

Današnji dan 1939. označio je početak vjerojatno najcrnjeg razdoblja ljudske civilizacije. Njemačka invazija i okupacija Poljske pokrenula je lavinu reakcija u svakom kutku planeta, a s obzirom da napetosti nigdje nije nedostajalo i da su apetiti sila postali neutaživi, klima je bila pogodna za izbijanje globalnog konflikta. Svjetske sile podijelile su se na saveznike i sile Osovine. Preko 100 milijuna vojnika je mobilizirano, a sukobljene strane usmjerile su sve svoje ekonomske, industrijske i intelektualne kapacitete u svrhu rata. Krajnji ishod - 70 milijuna mrtvih - brojka koja čini ovaj događaj najkrvavijm sukobom u ljudskoj povijesti.

Ideja o pronalasku Titanica i podizanju olupine s dna mora postojala je već dugi niz godina kada je 1985. američko-francuska ekspedicija, s Jean-Louis Michelom i Robertom Ballardom na čelu, to zaista i učinila, izuzevši dio o podizanju. Oni su locirali olupinu posebnom vrstom sonara iz plovila Knorr. Titanic je pronađen na dubini od četiri kilometra, oko 600 kilometara jugoistočno od Mistaken Pointa u Newfoundlandu, odnosno 21 kilometar od posljednjeg očitavanja položaja koje je obavio četvrti časnik Joseph Boxhall, mjesta za koje se prvotno mislilo da je posljednje počivalište nekad najvećeg broda na svijetu.

Od rođenih na ovaj dan spomenimo Tarzanovog oca Edgara Rice Burroughsa, Rockya Marciana, legendu teškaškog boksa, Barrya Gibba, pjevača grupe Bee Gees, pjevačicu Gloriu Estefan, poznatog kubanskog slavuja i glumce Vittoria Gassmana i Lily Tomlin.