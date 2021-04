Dodijeljne nagrade SAG

Drama "The Trial of the Chicago 7", temeljena na američkim prosvjedima protiv Vijetnamskog rata 1968. i neslavnom suđenju nakon njih, osvojila je u nedjelju nagradu za najbolju glumačku ekipu u kojoj su Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Frank Langella i Mark Rylance.

Langella je pripisao zasluge za nagradu redatelju Aaronu Sorkinu, izjavivši da je njegov "glas duša ovog filma".

Chadwick Boseman, koji je u dobi od 43 godine umro od karcinoma prošlog kolovoza, postumno je proglašen najboljim glumcem za svoju posljednju ulogu ambicioznog trubača '30-ih godina u filmu "Ma Rainey's Black Bottom".

Nagradu je preuzela Bosemanova udovica Simone Ledward Boseman.

Viola Davis osvojila je nagradu za najbolju glumicu za ulogu jazz dive u filmu "Ma Rainey's Black Bottom".

Nagrade SAG pomno se prate jer se smatraju ključnim pokazateljem vjerojatnog uspjeha na dodjeli Oscara budući da glumci čine najveću glasačku skupinu na Akademiji filmskih umjetnosti i znanosti.

Zbog pandemije koronavirusa ovogodišnja dodjela nagarada SAG održala se virtualno i svela se na jednosatnu prezentaciju začinjenu šalama o tome kako su glumci provodili svoje slobodno vrijeme tijekom lockdowna.

Helen Mirren govorila je o bliskom susretu s medvjedom tijekom pandemije, Sterling K. Brown pokazao je svoje vještine žongliranja, a Jimmy Fallon svirao je usnu harmoniku.

"Minari", priča na korejskom jeziku o imigrantskoj obitelji u Arkansasu '80-ih godina, donijela je nagradu za najbolju sporednu glumicu južnokorejskoj veteranki Youn Yuh-jung za ulogu bake.

"Jako mi je drago i sretna sam", rekla je Youn (73).

Britanski glumac Daniel Kaluuya osvojio je nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu pokojnog čelnika Crnih pantera Freda Hamptona u filmu "Judas and the Black Messiah".