Počela je škola, što ih čeka?

Danas je prvi dan škole... i nikada u povijesti nije bilo čudnije nego danas. Covid-19 okovao je svijet i sve se pokušava vratiti u neku normalu, no naravno da u Hrvatskoj sve ide na samo svoj, čudesno loš način.

Kako lijepo kaže Mirela Ahmetović, saborska zastupnica:

"Učenici su se silno veselili sutrašnjem početku školske godine, no sutra će umjesto osmjeha u školu ponijeti grč: boje se da neće izdržati cijeli dan u istoj prostoriji, da će ostati gladni i kako će izgledati obični odlazak na toalet", istaknula je u priopćenju Ahmetović.

Navodi kako daje podršku roditeljima koji su joj se obratili zabrinuti izostankom organizacije - već šest škola je odgodilo nastavu, nemaju svi adekvatnu opremu, a upute su donesene na prepad, nejasne, neartikulirane i preopširne, a sve to, kako kaže, "upućuje na amaterizam nadležnih".

"Razgovarala sam s ljudima, a onda sam pogledala i u anketu među učenicima, koju je proveo portal srednja.hr. Djeca opravdano kritiziraju odluku da sedam sati ne smiju napustiti istu učionicu, niti za velikim odmorom. U toalet smiju samo uz pratnju tehničkog osoblja - zamislite samo to poniženje - dok užinu smiju samo donijeti, ne smiju izići izvan škole kupiti si obrok", kaže Ahmetović.

"Koliko vi znate djece koja ujutro staloženo spremaju užinu u torbu", pita Ahmetović te kaže kako to znači - neka djeca cijeli dan gladuju.

"Meni to sve izgleda kao da učenike ne šaljemo u školu za život, već u zatvor i jako mi je žao radi njih", poručuje Ahmetović.

Što reći? Ministar Fuchs, to je sada očito, nema apsolutno nikakva rješenja (te da nema varijantu B ili C, on nema niti A), ravnatelji su ostavljeni sami na vjetrometini i neki od njih mogu riješiti probleme, no velika većina njih najradije bi zaspala i probudila se za jedno 2 godine - ako korona prođe.

Učitelji i profesori ne znaju apsolutno ništa unaprijed (barem u većini škola), a mogu samo usrdno moliti bilo kojeg boga da im klinci u školi nemaju koronu, jer oni su sada prvi za odstrel - djeca mogu biti bez simptoma, odrasli baš i ne, što će u konačnici vjerojatno opustošiti zbornice već u prva dva tjedna.

Kad se pogledaju svi detalji koje je propisalo Ministarstvo, u njima je sve napisano tako da se jednino - ne razumije ništa, ali djeca moraju u školu, ne smiju sami na WC, ne smiju izlaziti, ne smiju... pa gotovo sve. Za one koji idu u srednju školu, stvar je još zanimljivija jer nemaju mogućnost ne samo obroka, nego i ne smiju izaći van i kupiti ga. Ludo? Potpuno!

Reći da je ovo škola stvarno nije moguće, ovo je, za sada, neki bastard između konc-logora, da budemo užasno pristojni - shit. Horseshit, dapače...