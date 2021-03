Dobre i loš strane luka

Luk je zdravo povrće, ali ima nekoliko poprilično značajnih, i ponešto iznenađujućih, posljedica i zdravstvenih blagodati.

U nastavku navodimo samo pet mogućih stvari koje bi se mogle dogoditi vašem tijelu kad jedete luk.

Bolje zdravlje srca - luk je prepun antioksidans. Posebno je bogat crveni luk i to antocijaninima, koji su pokazali da smanjuju rizik od srčanih bolesti u nekoliko studija. Primjerice, od 93.600 žena u studiji iz 2013. godine, one koje su imale najveći unos hrane bogate antocijanima imale su 32% manju vjerojatnost da će doživjeti srčani udar od onih koje su jele malo ili nimalo, piše Eat This.

Peku oči - kad probodete luk nožem gotovo uvijek možete očekivati suze i peckanje očiju. Ispostavilo se da je razlog zbog kojeg vas luk može rasplakati zato što kad ga usječete, on oslobađa kemikaliju koja se naziva solzni faktor (LF) - što je u osnovi plin.

Probavno zdravlje - probiotici su neophodni za dobro zdravlje crijeva, ali jeste li znali da probiotici ne mogu djelovati punim potencijalom bez prisutnosti prebiotika? Luk je prilično bogat prebioticima, koji su klasa prehrambenih vlakana koja se nalaze u raznom voću, povrću i cjelovitim žitaricama, a koje vaše tijelo ne može probaviti. Umjesto toga, oni se presele u vaš donji probavni trakt i stvaraju okruženje za rast zdravih crijevnih bakterija (kao što su probiotici) i u biti se na njima hrane. Probiotici su presudni za zdravu probavu i čak mogu pomoći u poboljšanju imunološke funkcije, stoga je vrlo važno da su vam crijeva ispunjena njima!

Refluks kiseline - osim plinova i želučano-crijevnih nelagoda, možete osjetiti i žgaravicu, odnosno refluks želučane kiseline. Luk može uzrokovati da se donji sfinkter jednjaka opusti i ne funkcionira kako treba. On jednjak odvaja od želuca, a kada ne radi pravilno može propustiti želučanu kiselinu u jednjak što može rezultirati osjećajem peckanja. Uz to, već i fermentirajuća vlakna koja se nalaze u luku mogu uzrokovati podrigivanje, što također može potaknuti simptome refluksa kiseline

Vjetrovi - svježe nasjeckani komadići luka dodaju malo žestine i slatkoće jelima kao i neke antioksidanse, ali nakon toga možete imati i problema s vjetrovima. Luk sadrži fruktozu, koja je prirodni šećer u mnogim vrstama voća i povrća. A kada bakterije u crijevima razgrađuju fruktozu, to rezultira vjetrovima.