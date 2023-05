Suprotno uvriježenom mišljenju kako je ulaganje u održivost i ekologiju skupo, a koje je desetljećima dominiralo javnim prostorom, sve su glasniji argumenti suprotne strane. O održivoj budućnosti koja podrazumijeva ulaganje u tehnologiju - i koja je usput profitabilna - na poslovnoj konferenciji Future Tense govorit će futurolog Gerd Leonhard, koji se desetljećima bavi pitanjima napretka društva i tehnologije u čijem je centru briga za čovjeka i planet.

„Digitalna revolucija omogućuje zelenu revoluciju. Uvijek kažem da je zeleno novo digitalno, i ako to bude slučaj, radit ćemo ruku pod ruku s tehnologijom kako bismo pronašli rješenja. Ne samo za energiju, već i za onečišćenje, što je vrlo važno kako bi stvari postale učinkovitije i kako bi se uštedjela energija", tvrdi Gerd Leonhard.

O svojim vizijama i održivim ciljevima na Future Tenseu, koji se 10. i 11. svibnja održava u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, govorit će i predstavnici Microsofta te Hrvatske elektroprivrede.

„U Microsoftu svoj temeljni posao doživljavamo kao pružanje platformi i alata - digitalnih faktora proizvodnje - koji drugima omogućuju rast i napredak. Vjerujemo da, kroz inovacije i tehnologiju, pokrećemo napredak prema održivijoj budućnosti, pritom osiguravajući da se naše poslovanje i poslovanje naših partnera i kupaca odvija na ekološki odgovoran način. Cilj nam je značajno utjecati na smanjenje ugljika iskorištavanjem znanosti o podacima, umjetne inteligencije i digitalne tehnologije kako bismo pomogli klijentima i partnerima širom svijeta u smanjenju njihovog štetnog utjecaja na okoliš", kaže Tatjana Skoko, voditeljica Sektora održivosti za jugoistočnu Europu u Microsoftu.

„Zeleno, čisto, digitalno, riječi su kojima u HEP-u opisujemo svoje poslovne strategije, definiramo ciljeve i planiramo razvoj. Budućnost kojoj težimo je energetska samodostatnost svake građevine, obnovljiva energija, spremnici energije, blockchain tehnologija, no u isto vrijeme sve je to energetski intezivna i zahtjevna tehnologija. Mogu li poznati izvori obnovljive energije odgovoriti tim izazovima? Što je sa zbrinjavanjem otpada i dekomisijom novih izvora energije, nose li nam nove, do sada nepoznate izazove? Jesmo li kao vrsta spremni na svijet digitalnih zapisa, umjetne inteligencije koja će biti nužna za upravljanje poslovnim procesima budućnosti kojoj težimo? Usuđujem se reći da hrabro koračamo prema novoj civilizaciji s vjerom u bolju budućnost, ali i snažnom odgovornošću na svakom od nas da promišljamo, preispitujemo i svakako osiguramo da uistinu i bude takva", smatra Vanja Varda, direktorica Sektora za tržišnu i marketinšku strategiju u Hrvatskoj elektroprivredi.

Osim Gerda Leonharda, u Zagreb na Future Tense konferenciju 10. i 11. svibnja u Muzej suvremene umjetnosti dolazi još šest svjetski cijenjenih futurologa. Anders Indset govorit će o budućnosti leadershipa, Erica Orange o budućnosti obrazovanja i rada, a Nikolas Badminton o uzbudljivoj budućnosti tehnologije. S kopenhaškog Instituta za studije budućnosti dolaze dva futurologa; Sofie Hvitved, koja će nam približiti kako izgleda budućnost metaversea, umjetne inteligencije i medija te Joe-Max Wakim, stručnjak za trendove u zdravlju i medicini. Alfons Karabuda govorit će o budućnosti industrije zabave i kulture.

Impresivan program Future Tense konferencije, koja je rasprodala sve ulaznice dva tjedna prije početka, pronađite na službenoj web stranici.