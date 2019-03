Digital Takeover 12. ožujka u Cinestaru Branimir

Digital Takeover 12. ožujka u Cinestaru zagrebačkog Branimir centra ponudit će bogat program s vrhunskim predavačima iz Hrvatske i svijeta. Čeka vas više od 30 predavača i panelista, prezentacije i stručna predavanja.

Digital Takeover novom konferencijom nastavlja svoj vodeći status jedinstvenog projekta u regiji, a posjetitelje očekuje bogat 11-satni program u pet dvorana uz niz predavanja, panel diskusija i interaktivnih inovativnih formata. Više od 30 vodećih domaćih, regionalnih i svjetskih stručnjaka iz područja digitala sudionicima će prenijeti svoja bogata iskustva i znanja.

Keynote predavanje na temu „Life in the matrix - setting the scene for ultra modernity" održat će dr. Kjell A. Nordstromjedan od najutjecajnijih svjetskih mislilaca današnjice i autor svjetskih bestsellera "Funky Business" i "Karaoke kapitalizam". Još jedan švedski stručnjak je među ovogodišnjim keynote predavačima - Johan Ronnestam, dizajner, stručnjak za brendiranje, kreativni direktor, inovator i poduzetnik te zasluženo jedan od najcjenjenijih svjetskih govornika o futurističkim trendovima u poslovanju i kreiranju komunikacije za globalne kompanije. S nama će biti i Jesper Laursen - vodeći danski stručnjak za content marketing i osnivač globalno cijenjenog Native Advertising Institutea. Slušat ćemo i predavanje dr. Nenada Filipovića, stručnjaka za digitalnu transformaciju i direktora korporacijskih obrazovnih programa IEDC - Poslovne škole Bled, na temu "Myths of digital transformation".

IEDC - Poslovna škola Bled jedna je od najuglednijih škola na svijetu za razvoj visokog menadžmenta, a ujedno je i ekskluzivni edukacijski partner ovogodišnje konferencije. S Bleda nam osim prof. Filipovića dolazi i Branislav Vujović, osnivač i predsjednik tvrtke New Frontier Group, koji je od 2016. gostujući predavač na IEDC Poslovnoj školi Bled.

Paneli i prezentacije o aktualnim digitalnim temama

Posjetitelje očekuju čak četiri panela i brojne prezentacije koje se bave aktualnim temama i trendovima iz digitala

Na panelu "It's time for the truth: digital advertising metrics explained" govorit će se mogućnostima koje digitalni mediji pružaju, koji su to novi formati i kanali koji mijenjaju i redefiniraju ovu oglašivačku platformu te kako se mediji i oglašivači prilagođavaju tome. Panel "Everything can be reduced to an algorithm - except employees" upoznat će nas s primjerima i iskustvima uspješnog kreiranja preduvjeta za "win-win" rješenje u digitalnom dobu te načine na koje su osnažili svoje zaposlenike.

Što nas očekuje kada je riječ o digitalizaciji javne uprave? Što o svojim iskustvima kaže sam politički vrh, a što kažu poslodavci - koja rješenja i iskustva im pomažu i omogućuju neprekidan rast i razvoj? Na ova i brojna druga pitanja iz prve ruke odgovorit će sudionici panela pod nazivom "State as a partner on the way to the digital-age success".

Kristijan Matijašević, direktor marketinga Coca-Cole Adria, sugovornik je u „1na1" intervjuu "Influence is not a tactic, it's a strategy" u kojem će odgovoriti na pitanja kako prepoznati influencera koji će na najbolji mogući način promovirati vrijednosti brenda i stvoriti uspješnu priču.

Siniša Đuranović, stariji potpredsjednik i glavni pravni savjetnik u Hrvatskom Telekomu, u svom predavanju "The world changes innovation strategy" govorit će o tehnološkim promjenama koje su u posljednjem desetljeću transformirale način na koji razmišljamo i kako vidimo svijet.

Dominik Šafarić voditelj je tima za inženjering i infrastrukturu u Styria.AI, a u sklopu svoje prezentacije "Machine Learning in its full potential: redefining media industry" govorit će o transformaciji medijske industrije putem inteligentne platforme za personalizaciju vijesti koja se koristi najnaprednijim algoritmima strojnog učenja.

I ove godine na Digital Takeoveru bit će dodijeljena Business Leaders priznanja tvrtkama koje je 24sata prepoznao kao lidere u digitalnoj transformaciji. Radi se o tvrtkama koje definiraju digitalno tržište te određuju kako će ono izgledati sutra, ali i koriste najbolje prakse.

Budite korak ispred promjena u digitalnom svijetu i osigurajte svoje mjesto već danas. Sve informacije i detaljan program potražite na službenoj stranici.