Diamond Dogs - distopijski svjetovi u Kinoteci

Mnogi fanovi Davida Bowieja izdvajaju Diamond Dogs kao jedan od njegovih najboljih albuma. Smješten u distopijski svijet inspiriran Orwellovom 1984, kao i eksperimentalnim metodama pisanja Williama S. Burroughsa, Bowiejev album savršeno je izrazio pesimistično-dekadentni Zeitgeist koji je obilježio desetljeće. Ciklus Galaksija Bowie se stoga nastavlja filmovima o raspadu društva i pojedinca te pričama o ovisnosti, prostituciji i dekadenciji kroz desetljeća, koje su uz to na neki način povezane s Bowiejevim svijetom.

U program uvodi Paklena naranča, kontroverzno remek-djelo Stanleya Kubricka, čija je satirična vizija britanske budućnosti izvršila veliki utjecaj na Bowieja: koncerti u sklopu turneje Ziggy Stardust and the Spiders from Mars počinjali su zvucima Devete simfonije u synth obradi Wendy Carlos, a sleng kojim govore antijunaci filma nalazi se i u ostalim Bowiejevim albumima (npr. Blackstar).

Običan žigolo vraća nas u poslijeratnu dekadenciju Weimarske Republike 1930-ih - razdoblja kojem se Bowie često vraćao za inspiraciju. Riječ je o satiričnoj komediji o odlikovanom pruskom plemiću, koji postaje profesionalni pratitelj bogatim damama, u kojoj je Bowie odigrao svoju drugu glavnu ulogu. Pa iako je film dugo bio na glasu kao (naj)slabiji u Bowiejevoj karijeri, zapravo je riječ o šašavoj i duhovitoj satiri na raspad društvenih vrijednosti - mali filmski dragulj spreman da ga se otkrije!

Distopija iz filma Christiane F. - Mi djeca s kolodvora Zoo smještena je u neboderska naselja Zapadnog Berlina 1970-ih i inspirirana je istoimenim autobiografskim hit-romanom. Zbog vrlo uvjerljivog načina na koji je adaptirao roman i prikazao psihofizičko propadanje maloljetnih ovisnika o heroinu, film Ulija Edela izazvao je brojne kontroverze, a i za današnje pojmove ostaje vrlo hrabar. Berlin je bio jedan od ključnih gradova za Bowiejev umjetnički i osobni razvoj, a Bowie i njegova glazba predsavljaju važan dio zapleta, soundtracka, dok je u epizodnoj ulozi odigrao samoga sebe.

Zeitgeist, glazba, ovisnost i dekadencija tema su i Trainspottinga - jednog od filmova koji su pomogli definirati filmsku estetiku 1990-ih, a na koji je Bowie izvršio veliki utjecaj time što je u njemu odbio sudjelovati. Kako? Saznajte ovdje.

Više o ciklusu Galaksija Bowie saznajte ovdje.

Vizije: Nathaniel Dorsky

Nathaniel Dorsky je eksperimentalni filmaš i montažer koji se bavi filmom od 1963. godine. Njegovi filmovi vizualne su poeme o percepciji svakodnevnog iskustva i dostupni su samo na 16mm filmu. Kako bi im privukao potpunu pažnju, projiciraju se u potpunoj tišini.

Kino posvećenost #2 program je njegovih novijih radova koji su rezultat življenja u pandemiji i lockdownu na zapadnoj obali Sjedinjenih Država. Naziv programa posuđen je i prilagođen naslov njegove knjige, koju je 2020. godine na hrvatski jezik preveo i objavio Multimedijalni institut iz Zagreba.

Noviteti: Aktualni hitovi

Na repertoaru pogledajte nekoliko domaćih i regionalnih naslova: vizualno fascinantnu povijesnu dramu Illyricvm Simona Bogojevića Naratha, u cijelosti snimljenu na ilirskom i latinskom jeziku. Na repertoaru je i popularna komedija Nosila je rubac črleni Gorana Dukića, kao i novi film Dušana Kovačevića Nije loše biti čovjek, inače autora niza kultnih jugoslavenskih komedija.

Među ostalim Novitetima i dalje se prikazuje Moonage Daydream Bretta Morgena, spektakularni dokumentarni film koji o Davidu Bowieju priča kroz njegovo bogato arhivsko nasljeđe. Ljubitelji inovativnih trilera i dalje mogu uživati u Dvostrukoj prijevari južnokorejskog majstora Parka Chan-wooka, dok Rimini Ulricha Seidla donosi gorkasti koktel društvene kritike, sjajne glume i mračnog humora.

Matineja: Mama Muu

Inspirirana serijom slikovnica, Mama Muu se vraća kući topla je obiteljska priča predivne animacije koja odgovara na pitanje što je to dom i pokazuje da se ponekad potrebno izgubiti kako bi se pronašao put kući. Film je sinkroniziran na hrvatski.

