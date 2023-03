Devōt je najbrže rastuća IT tvrtka u Hrvatskoj

Ugledni londonski dnevnik The Financial Times danas je objavio godišnji popis tisuću najbrže rastućih tvrtki u Europi, prema kojem se hrvatska IT tvrtka Devōt, usmjerena na razvoj softvera s područja health techa, smjestila na 87. mjesto. Unutar IT sektora Devōt je na visokom 15. mjestu u Europi, odnosno prvi u Hrvatskoj, s godišnjom stopom rasta prihoda od 155,8 posto u razdoblju od 2018. do 2021. godine.

FT 1000 godišnji je popis najbrže rastućih europskih tvrtki koje objavljuje The Financial Times u suradnji s njemačkom statističkom tvrtkom i portalom Statista već sedmu godinu zaredom. Prikazuje tvrtke koje su ostvarile najvišu stopu rasta između 2018. i 2021. godine, a da bi se rangirale na listu morale su ostvariti minimalno 100.000 eura prihoda 2018. godine te minimalno 1,5 milijuna eura prihoda 2021. godine.

IT tvrtka Devōt bavi se uslugama razvoja softvera, a posebno je fokusirana na razvoj proizvoda unutar tzv. health tech sustava, pri čemu naglasak stavlja na digitalizaciju zdravstvenog sustava i telemedicinu, koja je dodatno zaživjela početkom pandemije COVID-19.

„Ugodno smo iznenađeni priznanjem The Financial Timesa prema kojem smo prepoznati kao jedna od top 20 IT tvrtki u Europi, naročito zato što naglasak nikada nismo stavljali na rast poslovanja, već smo od samih početaka snažno usmjereni na osiguravanje inovativnih i visokokvalitetnih proizvoda za naše klijente. Rast se dogodio prirodno kao rezultat predanog rada i akumuliranog znanja i najbolja je potvrda da je smjer koji smo odabrali itekako smislen. Ovo priznanje daje nam dodatan „vjetar u leđa" za razdoblje pred nama u kojem s jednakom strašću nastavljamo kreirati rješenja koja će unaprijediti poslovanje naših klijenata i dati im dodanu vrijednost. Svjesni smo da ovaj uspjeh ne bi bio moguć bez naših kvalitetnih ljudi, stoga nam je fokus na daljnje ulaganje u tim i njegovo osnaživanje kako bismo bili spremni odgovoriti na rastuće potrebe tržišta", izjavio je direktor i osnivač tvrtke Devōt Martin Morava.

Podsjećamo, Devōt je u studenom 2022. godine primio još jedno kredibilno priznanje, kad je na Deloitte CE Technology Fast 50 ljestvici rangiran kao jedna od najbrže rastućih srednjoeuropskih tehnoloških tvrtki, ujedno najbolja hrvatska tvrtka u softver kategoriji.