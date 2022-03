Deset novih serija na HBO Maxu

Nova streaming platforma HBO Max u Hrvatskoj je dostupna od 8. ožujka, kada je zamijenila HBO GO platformu. Nagrađivane i kultne serije, najnoviji filmovi i klasici, reality formati i sadržaji za djecu čine bogat i raznolik katalog u kojem svatko može pronaći nešto za sebe. Po prvi put na jednom mjestu ovdje su sadržaji HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals produkcije, uz još mnogo toga, a u nastavku izdvajamo 10 novih serija koje se mogu gledati na HBO Maxu.

„Komičari" (Hacks), višestruko nagrađivana humoristična serija, istražuje mračni mentorski odnos između Debore Vance, legendarne komičarke iz Las Vegasa, i pomalo razmažene, izopćene 25-godišnjakinje. Jean Smart je za glavnu ulogu u ovoj seriji osvojila nagradu Emmy, a u ostalim ulogama pridružuju joj se Hannah Einbinder i Carl Clemons-Hopkins.

„Vrijeme pobjede: Uspon dinastije Lakersa" (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) dinamična je dramska serija koja seže u prošlost i opisuje profesionalne i osobne živote Los Angeles Lakersa iz 1980-ih, jedne od najcjenjenijih i najdominantnijih dinastija u sportu. Pratimo tim koji je definirao eru i na terenu i izvan njega. U seriji glume John C. Reilly, Jason Clarke, Adrien Brody, Quincy Isaiah, Sally Field, Jason Segel i mnogi drugi.

„Mirotvorac" (Peacemaker) je nova serija koja donosi nastavak priče o liku iz proširenog DC svemira, kojeg John Cena ponovno glumi nakon Gunnovog filma „Odred otpisanih" iz 2021. Autor serije je James Gunn, a u ostalim ulogama su Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, Steve Agee i Robert Patrick.

„Stvorena za ljubav" (Made For Love) je mračno apsurdna i cinično potresna priča o ljubavi i rastavi, temeljena na istoimenom romanu iz 2017. godine. Serija prati Hazel Green (Cristin Milioti), tridesetogodišnjakinju u bijegu nakon deset godina nesretnog braka s Byronom Gogolom (Billy Magnussen), tehnološkim milijarderom. Ubrzo otkriva da joj je suprug u mozak ugradio nadzorni uređaj koji mu omogućuje da je prati, promatra i zna njezine „emocionalne podatke", dok ona pokušava vratiti svoju neovisnost.

„Naš barjak znači smrt" (Our Flag Means Death) je nova humoristična serija djelomično temeljena na istinitim avanturama Stedea Bonneta, razmaženog aristokrata koji je napustio svoj privilegirani život da bi postao gusar. U glavnim ulogama su Rhys Darby, Taika Waititi, Nathan Foad, Samson Kayo i Vico Ortiz.

„Postaja jedanaest" (Station Eleven) je nova nagrađivana serija s pričom o žiteljima ovog novog svijeta koji pokušavaju izgraditi svoje živote nakon razorne pandemije. Dok se likovi suočavaju s prijetnjama novom stilu života, drže se onog najboljeg od svega što je izgubljeno. U glavnim ulogama su Mackenzie Davis, Himesh Patel, Daniel Zovatto, David Wilmot, Matilda Lawler, Philippine Velge, Nabhaan Rizwan i Lori Petty, dok su u gostujućim ulogama Gael García Bernal i Danielle Deadwyler.

„Seksualni život studentica" (The Sex Lives Of College Girls) prati četiri cimerice s fakulteta koje stižu na prestižni koledž Essex u Novoj Engleskoj. Hrpa kontradikcija i hormona, ove su djevojke jednako simpatične i nepodnošljive dok žive svoje nove, slobodne živote u kampusu. Autori serije su Mindy Kaling i Justin Noble, a u glavnim ulogama su Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp i Alyah Chanelle Scott.

„Namiguše" (Minx) je nova serija o samoproglašenoj feministici Joyce Prigger koja 1971. udružuje snage s niskobudžetnim izdavačem Dougom Renettijem kako bi stvorila prvi erotski časopis za žene na svijetu. U glavnim ulogama su Ophelia Lovibond, Jake Johnson, Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Heidemann i Oscar Montoya.

„Moj dečko je zvijezda" (Starstruck) prati milenijalku u dvadesetima iz Londona dok žonglira dva beznadna posla i snalazi se s kompliciranim posljedicama noći u kojoj je slučajno spavala s filmskom zvijezdom. U glavnim ulogama su Rose Matafeo, Nikesh Patel i Emma Sidi.

„Ona prije mene" (The Girl Before) je priča o Jane, koja dobiva priliku useliti se u prekrasnu, ultra minimalističku kuću koju je dizajnirao zagonetni arhitekt. Postoji samo jedna kvaka: stanari se moraju pridržavati njegovog popisa strogih pravila. Glavne uloge tumače Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo i Jessica Plummer.

HBO Max nudi opciju kreiranja do pet profila za djecu i odrasle, registraciju neograničenog broja uređaja po pretplati, a moguće je gledati na tri uređaja istovremeno. Korisnici koji se pretplate do 31. ožujka ostvaruju 33% popusta doživotno, zahvaljujući čemu dobivaju sniženu cijenu pretplate koja iznosi 4,66 €/mjesečno. Više detalja dostupno je na www.hbomax.com.