David Beckham novi je ambasador piva Stella Artois

David Beckham, jedan od najpoznatijih bivših nogometaša, modna ikona, suvlasnik dvaju nogometnih klubova, veliki humanitarac i miljenik svjetske publike novi je ambasador legendarnog belgijskog premium lager piva Stella Artois. U TV spotu koji prati novu Stella Artois kampanju pod nazivom "A taste worth more" (ili Okus koji vrijedi više) upravo je slavni Britanac glavni lik. Zagrebačka pivovara predstavila je novu globalnu kampanju na jučer održanom prigodnom Stella Artois Afterwork Chill druženju s medijima, influencerima i partnerima.

Kampanja na duhovit način predstavlja pivo Stella Artois zanimljivijim od slučajnog susreta s jednim od najpoznatijih ljudi na planeti - Davidom Beckhamom. Obožavatelji su oduševljeni jer je omiljeni celebrity još jednom prezentiran kao neposredna, jednostavna i simpatična osoba.

"Drago mi što surađujem sa Stella Artois pivom i veselim se slaviti važnost najljepših trenutaka s obitelji i prijateljima. Brend i njegov prepoznatljiv okus već su godinama moj favorit", poručio je Beckham nakon lansiranja kampanje.

Novom kampanjom brend okreće novu stranicu u bogatoj priči i nasljeđu premium piva Stella Artois slaveći pritom prepoznatljiv okus i vrijednosti brenda, utemeljene na stvaranju autentičnih veza i istinske povezanosti.

"Beckham je idealan ambasador piva Stella Artois: talentiran, uglađen, a opet autentičan i opušten. On jako dobro utjelovljuje vrijednosti brenda i posljednjih godina otkriva sve više detalja iz svog privatnog života te kroz to pokazuje da su mu druženja s obitelji i prijateljima izuzetno važna. Upravo je to naša misao vodilja u ovoj kampanji - stvarati najljepše uspomene uz najdraže pivo", rekla je Ema Dragojević, Senior manager za premium & beyond beer kategoriju u Zagrebačkoj pivovari, i zaključila kako temeljna postavka svakog brenda mora biti kvaliteta proizvoda, ali ono po čemu se proizvod ističe od ostalih jest emocija koju izaziva kod potrošača.

U sklopu kampanje predstavljen je i novi, osvježeni vizualni identitet brenda Stella Artois, čiji je logo inače jedan od najstarijih na svijetu. Novi vizualni identitet inspiriran je prihvaćanjem neočekivanog, osobnim izražavanjem i uživanjem u trenutku, a nova kampanja u fokus stavlja svakodnevicu i pokazuje da su autentični trenuci zajedništva najvrjedniji u našim životima.

Novi TV spot moguće je pogledati na službenoj Youtube stranici brenda Stella Artois: https://www.youtube.com/watch?v=gibfDxnrxi0.