Dark Side of Bowie by Tomi Phantasma u Dva Osam

U subotu 8. siječnja, na sam dan Bowievog rođendana, će se u zagrebačkom bivšoj Jabuci, sada klubu Dva osam, u u sklopu programa Dark Side by Tomi Phantasma održati večer posvećena David Bowieu pod nazivom "Dark Side of Bowie" i prezentirati Bowiea u onom svijetlu kojega ga vide „pravi" Bowie fanovi pa će tako okosnica partija biti njegova berlinska faza tj. abumi „Low", „Heroes", „Lodger", kao i naravno „Station To Station", „Scary Monsters", „Ziggy Sturdust" i "Aladdin Sane", kao i noviji mračniji albumi poput „Outside", „Earthling", „The Next Day" te posljednji, definitivno najmračniji Bowiev album „Blackstar".

Prošlo je šest godina kako nas je napustio jedan od največih glazbenika, umjetnika svih vremena, a tenzije se još nisu slegle i mnogi se još uvijek ne mogu pomiriti sa time da Bowiea više nema među nama. Bowie je definitvno bio najzanimljivija ličnost pop kulture, bio je toliko sveopsežan pa je zadobio simpatije vrlo širokog spektra obožavatelja, od onih najalternativnijih zaljubljenika u umjetnost, preko okorjeljih rockera do prosječnog pučanstva koji vole kvalitetnu pop glazbu, dok u glazbenom svijetu gotovo da nema glazbenika na kojeg Bowie nije barem malo utjecao. Mnogi ga pamte i iz bogate glumačke karijere, kao glumca iz filmova i kazališnih predstava. Uglavnom, ne vjerujemo da postoji čovjek kojeg je Bowie ostavio ravnodušnog, a svi bi se složili da je bio mudar, talentiran i draga osoba, te je zbog toga tolika tuga i preplavila ljude kada su saznali da Bowiea više nema. Iza sebe je Bowie ostavio bogat i raznovstan glazbeni opus sa kojim se može rijetko tko mjeriti, a njegov posljednji album „Blackstar koji je objavljen na njegov rođendan 8. siječnja 2016. godine, samo dva dana prije smrti, je definitivno njegov rekvijem, remek djelo sa puno mistike i zagonetnih poruka koje još dan danas nisu dešifrirane do kraja. Mediji taj album proglasili za album 2016. godine. Pored toga je „Blackstar" najprodavaniji album 2016. godine, a David Bowie o proglašem osobom 2016. godine u magazinu „Time"! Bowie je postigao jedne od najvećih tiraža sa svojim albumima, devet platinastih, jedanaest zlatnih i osam srebrnih tiraža i preko 140 miliona prodatih albuma. 1996. godine je Bowie uvršten u „Rock and Roll Hall of Fame" i po svemu tome jedan od najuspješnijih glazbenika svih vremena.

Ako se pitate kakve veze David Bowie ima sa dark scenom, odgovor je; velike! Bowie, pored togha što sam ima podosta mračnih faza, je utjecao na cijelu punk, post punk, dark i gothic scenu. Prvobitni Joy Division su se zvali Warsaw po pjesmi David Bowiea sa albuma "Low", Bauhaus su zbog velike sličnosti, prvenstveno vokalne interpretacije Petera Muphyja u samom početku karijere novinari nazivali Bowiehouse, vjerojatno i zbog obrade "Ziggy Sturdust" sa kojom su se Bauhaus proslavili, pa i kad se The Sisters of Mercy malo bolje posluša, vidi se da je Endrew Eldritch puno slušao Bowiea, Christian Death su obradili "Death In Detroit", postoji kompilacija "Goth Oddity" sa obradama Bowievih pjesama od The Mission, Alien Sex Fiend, Christian Death, Gene Loves Jazbel, Cinema Strange, Nosferatu,...

Party započinje u 19 sati i Bowie će se vrtiti do negdje 22 sata, a nakon toga slijedi klasičan jabučarski dark side set pa će tako Tomi vrtiti grupe poput Iggy Pop, Bauhaus, Joy Division, Christian Death, Nine Inch Nails, Placebo, Pixies, Love & Rockets, Smashing Pumpkins, Sisters Of Mercy, Killing Joke, Virgin Prunes, The Mission, Heroes Del Silencio, The Cult, The Cure, EKV, Violent Femmes, Nick Cave, The Smiths, Siouxsie & The Banshees, Depeche Mode, Simple Minds, OMD, Ultravox, Human League, Jesus & Mary Chain, Nitzer Ebb, Editors, Interpol, She Wants Revange, She Past Away, London After Midnight, Cassandra Complex,....i drugi.

Cijena ulaznice iznosi 30 kn u pretprodaji i 40 kn na ulazu u klub. Broj ulaznica ograničen je poradi kapaciteta, zainteresiranima predlažemo da ih osiguraju u pretprodaji preko linka ili kupnjom u klubu/kafiću Pločnik, Međimurska ulica 21, Zagreb, na prvom katu u PDV record shopu.

Ulaz u klub je moguć samo uz predočenje COVID19 propusnice ili testa.