Dani suvremenog muziciranja do 26. studenog

Festival Music - Mission - Vision, Dani suvremenog muziciranja, koji se od 21. do 26. studenog održava u Koncertnoj dvorani i Kazalištu KNAP, osmišljen je kao glazbena platforma koncerata, razgovora i glazbenih susreta talentiranih, mladih glazbenika na početku karijere, kao i međunarodno priznatih hrvatskih umjetnika, s osnovnim ciljem promoviranja suvremene glazbene umjetnosti i suvremene umjetnosti općenito. Glavna misao vodilja projekta je međugeneracijska suradnja domaćih i inozemnih glazbenih umjetnika sa svrhom spajanja iskustava i novih ideja u izvođenju suvremene glazbe i njezinoj prezentaciji široj publici na što privlačniji i zanimljiviji način. Programsku okosnicu čine rjeđe izvođena djela skladatelja 20. i 21. stoljeća, a poseban prostor dobit će praizvedbe djela mlađih hrvatskih autora. Osim koncerata mladih i renomiranih hrvatskih glazbenih umjetnika i ansambala, najmanje jedan koncert predviđen je za studente muzičkih akademija i glazbenih odsjeka umjetničkih akademija u Hrvatskoj.

Četvrto izdanje festivala domaćoj će publici predstaviti jednog od najznačajnijih britanskih glazbenih umjetnika, skladatelja i pijanista Rolfa Hinda. Ovaj svestrani umjetnik, stručnjak je za izvođenje glazbe 20. i 21. stoljeća, a nastupao je na najpoznatijim svjetskim pozornicama, od Carnegie Halla do festivala BBC Proms. Osim svojih skladbi, praizveo je i djela najvećih skladatelja suvremene glazbe kao što su O. Messiaen, G. Ligeti, G. Kurtag, J. Adams, H. Lachenmann, J. MacMillan te surađivao s brojnim svjetskim orkestrima i vodećim dirigentima poput V. Ashkenazyja, S. Rattlea, L. Slatkina i drugih. Predaje klavir i kompoziciju na Guildhall School of Music u Londonu. Svojim nastupom 21. studenoga otvara festival te prvi put u Hrvatskoj predstavlja projekt New Music from Lockdown.

Od 21. do 26. studenog na MMV festivalu očekuju nas nastupi istaknutih glazbenih imena domaće scene: udaraljkaš Filip Merčep predstavit će suvremeni svjetski repertoar za marimbu, a Gudački kvartet Porin i Orkestar mladih glazbenika pod vodstvom Matea Narančića i uz solisticu Mariju Salečić podsjetit će na stvaralaštvo hrvatskih skladatelja za komorne ansamble. Među djelima Blagoja Berse, Dubravka Palanovića, Ivana Josipa Skendera, Marka Ruždjaka, Danijela Detonija, Sare Glojnarić, Danijela Legina i Mladena Tarbuka, je i novo djelo, nastalo upravo za ovu prigodu, mladoga autora Petra Hendije naslovljeno Vremena k'o u priči.

Festival će zaključiti slavljenički koncert velikana naše suvremene glazbe - Dubravka Detonija. Antologijska djela iz njegova komornog i solističkog opusa izvest će glazbenici Marco Graziani, Bruno Philipp, Vedran Kocelj i Krešimir Starčević kao hommage ovom skladatelju, pijanistu i piscu u povodu njegova 85. rođendana.

U okviru programa festivala, u Galeriji Događanja, publika će imati priliku pogledati i glazbeno-vizualnu instalaciju mlade skladateljice Helene Skljarov pod nazivom Sound Art - Double Portrait.

MUSIC - MISSION - VISION

Dani suvremenog muziciranja

21. - 26. 11. 2022.

Koncertna dvorana Kazalište Knap

21. 11. , 19:30h Kazalište Knap

Rolf Hind, klavir (Velika Britanija)

S. MacRae, M. Mackie, L. Robertson, M. Simpson, M. Pelo, E. Wilson, T. Coult, D. Jamieson, B. Gaunt, Y. Yannay, B. Lunn, E. Mitchener, S. Harrison, M. King, G. May, Hind - Bhutani

22. 11., 19:30h, Kazalište Knap

Filip Merčep, marimba

T. Golinski, A. I. Glinska, K. Abe, A. Piazzolla

24. 11., 19:30h, Koncertna dvorana

Gudački kvartet Porin

B. Bersa, D. Palanović, I. J. Skender, M. Ruždjak, D. Detoni

25. 11., 19:30h, Kazalište Knap

Orkestar mladih glazbenika

S. Glojnarić, M. Ruždjak, P. Hendija, D. Legin, M. Tarbuk

26. 11., 19:30h, Koncertna dvorana

Detonijada

Marco Graziani, violina

Bruno Philipp, klarinet

Vedran Kocelj, truba

Krešimir Starčević, klavir

***

Galerija Događanja

21. - 25. 11. 2022.

Sound Art - Double Portrait

Helena Skljarov

Ulaz na sva događanja je slobodan!