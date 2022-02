Danas i sutra u Attacku

Techno Girls Code: Elena | Pao | PusMus, petak 4.2., ulaz: 10 kn, 19:00 - 00:00

Iznimno nam je drago da se u petak 4.2. družimo u Attacku uz tehno zvukove naših mladih isključivo ženskih dj imena - Pusmus, Elena, Pao mlade su dj-ice čijim se miksanjima techno zvukova nadamo uništiti za početak ovog vikenda.

PusMus

DJ-ica Pusmus sa svojim misterioznim, prljavim, hard trance i techno trakama voli zapapriti atmosferu dubokim basslineom i psy-trance zvucima. Poznata je po izbijanju iz cipelica te, osim što na njene trake cipelice same plešu, (odu)ševiti će vas finesama u brzim i jakim prijelazima i pumpanju kaosa u svakom prostoru koji odvodi do ekstaze. Trenutno vodi Underground d.o.o rejvere do najskrivenijih mjesta koje ispunjuje žustrim notama i još gušćom melodijom. Miksanje i veselje je počela shvaćati ozbiljno 2021. kad prima svoje prve plejere u ruke i kreće raditi krš i lom.

Elena

Elena Mikac ili jednostavno Elena, mlada je DJ-ica nove generacije koja je na scenu stupila 2020. godine. Kreativni je dio ekipe iza Dobrog Housea, a sve veći interes za njezinim angažmanima opravdava njen široki opus sve od disca i housea do minimala i progresive.

PAO

Paola je novo ime na sceni čiji se zanat i krenuo razvijati unutar AKC Attacka, a za ovu večer sprema nam zvukove hypotic techna.

[4.2.2022. / PETAK / 19h - 00 h / ULAZ 10kn / AKC ATTACK]

Doom večer u Attacku: Lord Drunkalot, TyrantUsurper, A Gram Trip, RiffTree i Crownmelter, subota 5.2., ulaz: 35kn, 18:00 - 00:00

Malo žešća stoner/doom večer koju ne želite propustiti ako ste žedni energičnih rifova i kvalitetne glazbe, a neke bendove ćete moći i premijerno slušati. Definitivno ne smijete propustiti Lord Drunkalot, Tyrant Usurper, A Gram Trip, RiffTree i Crownmelter.

Lord Drunkalot (Stoner/Doom, ZG)

Nastali 2013. Peglaju glasne, zadimljene, C2H5OH666-om natopljene stare heavy rifove u čast drevnim paganskim bogovima distorzije i brljetine iz pakla. Do sada su svirali sa bendovima kao što su Ufomammut, Naxatras, 1000mods, Planet of Zeus i Jex Thoth; singlicom i intervjuom izašli na američkom underground portalu "Doomed & Stoned"; izbacili hvaljeni full LP "Heads & Spirits." 2020. godine. Uvijek dobrodošli gosti!

Tyrant Usurper (Noise/Doom, ZG)

TyrantUsurper iza sebe ima 2 izdanja, EP Dry Rot River iz 2020. i album Bones Of A Beloved Emperor izdan 2021. Noise doom trojac veterana lokalne scene iz Muke, Negative Sluga, (drame) i Duskburna.

A Gram Trip (Stoner/Doom/Sludge, ZG)

Prvi puta kod nas u klubu za širu masu! Prošle godine u sklopu programa "Not live, not dead" su snimili istoimeni EP.

RiffTree (Stoner/Doom, ZG)

Masovno inspirirani OM-om, ovaj dvojac je začet u zadimljenim garažama Zagrebačkog podzemlja 2018. godine. Nakon nastupanja po Hrvatskoj posljednjih godina, pripremaju se za izdavanje debutnog albuma!

Crownmelter (Stoner metal, ZG)

Novi bend na sceni, obavijeni velom mistike i satkani od veterana raznih bendova sa scene i ovo im je prvi koncert ikada!

[5.2.2022. / SUBOTA / 18h - 00 h / ULAZ 35kn / AKC ATTACK]

Zbog novih mjera stožera civilne zaštite, nažalost primorani smo ograničiti broj ulaznica na 100.

S ciljem održavanja sigurnijeg događaja i sa što manjim ograničavanjem broja posjetitelja, ulazak na koncert biti će moguć samo uz predočenje Covid putovnice ili PCR testa ili potvrde o preboljenju u zadnjih 6 mjeseci. Hvala na razumijevanju. Također, molimo vas da tokom eventa nosite maske, svima koji nemaju maske na ulazu bit će dodjeljene te vas molimo da držite distancu.

Događaj se održava u klubu uz poštivanje preporuka i odluka stožera za civilnu zaštitu u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

