2. listopada obilježava se Svjetski dan životinja s farma kojim se skreće pozornost na užasnu stvarnost života životinja koje ljudi uzgajaju za prehranu. Prema službenim procjenama, godišnji broj zaklanih kopnenih životinja daleko premašuje 90 milijarda. U ovu stravično veliku brojku nisu uključene ribe i ostale morske životinje čija se pogibelj mjeri u tonama. „Poražavajuća je i bolna činjenica i da velika većina životinja uzgojenih i ubijenih u mesnoj industriji još niti ne odraste prije nego što završi u klaonici, a sve to događa se zbog ljudske navike jedenja mesa, mlijeka i jaja", upozoravaju iz udruge Prijatelji životinja.

Ističu da životinje s farma čine golem postotak svih sisavaca na našem planetu - od svih sisavaca na Zemlji, 62 % čini stoka, a od svih ptica, oko 70 % perad u farmskom uzgoju. Svaki dan u svijetu ljudi ubiju stotine milijuna riba, 900 000 krava, 1,4 milijuna koza, 1,7 milijuna ovaca, 3,8 milijuna svinja, 11,8 milijuna pataka i više od 200 milijuna pilića. Ovo su brojke koje doista šokiraju! Apsurdno je i etički problematično da su, unatoč tome, životinje s farma gotovo nevidljive u javnoj svijesti i često ostaju neprepoznate kao osjećajna bića koja nezamislivo pate.

„Generacijama u školi uče djecu da krave daju mlijeko, a kokoši daju jaja. Činjenica je da nijedna od životinja na farmama ništa ne daje, već joj ljudi u procesu uzgoja oduzimaju tjelesne izlučevine nastale manipuliranjem s njezinim reproduktivnim sustavom. Na kraju, u klaonicama, životinjama oduzimaju i sam život. Njihovi kratki životi ispunjeni su patnjom, zbog čega su i farme i klaonice skrivene od pogleda javnosti", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

No život im ni prije klanja nije bio nimalo sličan zavaravajućim reklamama mesne i mliječne industrije. Cijeli svoj prekratki život one nemaju mogućnosti provoditi osnovne, prirodne funkcije i obrasce ponašanja. U industrijskom ili bilo kojem drugom uzgoju životinje su genetički manipulirane, lišene svježeg zraka, sunca i prirodne okoline, nagurane u pretrpane prostore, ne hrane ih njihovom prirodnom hranom, a uskraćena im je i mogućnost slobodnog kretanja. Ženske pripadnice vrsta prisiljene su na proizvodnju potomstva do svojih bioloških granica, samo da bi doživjele da im djeca budu oduzeta nakon rođenja kako bi ih se utovilo za klanje.

Svjetski dan životinja s farma obilježava se svake godine ne samo kako bi se ukazalo na goleme razmjere patnje koju nanosimo najeksploatiranijim životinjama na Zemlji nego i na razarajuće posljedice njihova uzgoja na planet. Masovni uzgoj životinja radi hrane odgovoran je za nevjerojatnih 57 % emisija stakleničkih plinova koje uzrokuju klimatske promjene. Industrije koje iskorištavaju životinje radi ljudske prehrane koriste čak 83 % svjetskog poljoprivrednog zemljišta. Uz stalno krčenje šuma, uzgoj životinja odgovoran je i za enormnu potrošnju i zagađenje pitke vode. Sve to rezultira devastacijom okoliša i alarmantnom potrošnjom prirodnih resursa.

No Prijatelji životinja ističu da postoji rješenje: „Prelazak na biljnu prehranu može smanjiti negativne emisije stakleničkih plinova za 49 %, korištenje zemljišta za hranu za 76 % i korištenje vode za 19 %. Svatko od nas može već danas donijeti jednostavnu odluku da jede više biljne hrane, a manje mesa, mlijeka i jaja. Životinje osjećaju bol jednako kao i ljudi, a njihova patnja i smrt nisu nam potrebni. Baš zato sve više ljudi brine o životinjama, okolišu i zdravlju pa prepoznaje vrijednost veganskih proizvoda, koji su ukusni, zdraviji, raznovrsni i namijenjeni svima."

Iz udruge Prijatelji životinja pozivaju sve da posjete atraktivnu mobilnu izložbu „Za životinje" - Europska turneja 2024., koja putuje kroz veće europske gradove i u unutrašnjosti kamiona opremljenog multimedijalnim sadržajem prikazuje svakodnevicu životinja na farmama. U Zagrebu će se moći besplatno pogledati 4. i 5. listopada 2024.

Više informacija i kratki film o nevidljivim životinjama u Hrvatskoj nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.