Da riješimo problem - alkohol da ili ne?

Mnogi nalaze utjehu u brojnim studijama koje prikazuju umjerene navike pijenja kao zdrave. Znate one priče o čaši piva ili vina na dan kao pozitivnima... Međutim, nedavna meta-analiza rasvijetlila je nedostatke takvog istraživanja, što bi moglo objasniti zašto se toliko studija o alkoholu čini proturječnima.

Članak, objavljen u časopisu "Journal of Studies on Alcohol and Drugs", pregledao je 107 prethodnih studija o navikama pijenja i dugovječnosti te došao do nekoliko ključnih zaključaka.

Ono što je najvažnije, otkrili su da studije koje su kontrolirale pušenje i/ili socioekonomski status značajno smanjuju rizik od smrtnosti za one koji malo piju. Drugim riječima, studije s boljim metodama nisu otkrile nikakve zdravstvene koristi od umjerenog pijenja.

Također su ukazali na nekoliko velikih nedostataka u prošlim istraživanjima. Kao prvo, studije koje su davale prednost alkoholu često su uspoređivale zdravlje umjerenih konzumenata alkohola s bolesnim, ali trijeznim pojedincima, mijenjajući rezultate u korist konzumenata alkohola. Dosadašnji istraživači također nisu uzeli u obzir da su mnogi trijezni pojedinci u ovim studijama prestali piti zbog zdravstvenih problema, čime su pogoršali cjelokupno zdravlje navedene skupine.

"Sve je to propaganda alkoholne industrije", rekao je za Guardian glavni autor studije Tim Stockwell s kanadskog Instituta za istraživanje upotrebe supstanci na Sveučilištu Victoria.

Točno je da konzumacija alkohola nosi mnoge rizike, od bolesti jetre do moždanog udara. Zapravo, čak i umjereno pijenje može povećati šanse za razvoj srčanih bolesti i nekih vrsta raka. Da biste u potpunosti izbjegli opasnosti, morali biste se potpuno suzdržati od alkohola...