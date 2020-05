Cyberbulling ne prestaje biti problem

„Jedan lik mi se javio na Instagram i napisao da me voli i da želi da se slikam gola; ja sam rekla ne i blokirala ga. No, nekako se opet javio te sam ga prijavila. To ništa nije značilo jer mi je počeo prijetiti i rekao da zna gdje živim i da će mi doći kući i ubiti me." Ovo je samo jedno od 500-njak potresnih iskustava koje su djeca i mladi, od studenog do prosinca 2019. godine, prijavili na stranici projekta UHO u sklopu prve faze kampanje za borbu protiv cyberbullyinga Wiener osiguranja VIG.

Utočište Hrabrih Online (UHO), prva digitalna platforma u Hrvatskoj namijenjena dijeljenju iskustava i savjeta o cyberbullingu, od danas ponovno ima aktivnu kampanju. Razloge za ponovo pokretanje kampanje objašnjava doc. dr. sc. Lana Ciboci iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK) koje je, uz Hrabri telefon, stručna podrška u sklopu projekta: „Epidemija koronavirusa unijela je brojne promjene u naše živote. Među ostalima, od osobne interpersonalne komunikacije prebacili smo se na virtualnu komunikaciju preko mobitela i računala. Pritom su djeca školske klupe zamijenila online nastavom. Sve navedeno dovelo je do toga da su djeca u protekla dva mjeseca uz internet provodila puno više vremena nego inače, čime su potencijalno bila izložena i većem broju slučajeva i oblika elektroničkog nasilja. Stoga je, možda i više nego ikad, važno podizati razinu svijesti čitave javnosti o ovom problemu s kojim se često susreću djeca već u nižim razredima osnovne škole."

Osim savjetodavne uloge stručnjaka iz DKMK-a i Hrabrog telefona, u projektu sudjeluju oni kojima djeca ponajviše vjeruju, kako je i prethodno pokazala prva faza projekta. Riječ je o njihovim omiljenim YouTuberima i influencerima, jer su upravo od njih tražili savjete što učiniti u različitim neugodnim, ali i opasnim situacijama u kojima su se našli. Ovaj put to su Ema Luketin, Magic Leon, Nika Turković i PvtMole (Neno).

Ema Luketin tim je povodom izjavila: „Ovu kampanju smatram jako korisnom jer se cyberbullyingu premalo priča, a vidim ga kao veliki problem koji je prisutan kod mladih ljudi. Dodatan razlog jest činjenica da sam i sama nekoliko godina bila žrtva cyberbullyinga te sudjelovanjem u projektu želim pomoći mladima da osvijeste ovaj problem te ih potaknuti da budu najbolja verzija sebe." Slaže se s njom i Magic Leon: „Kao influencer, često se susrećem s negativnom stranom interneta koja me često iznenadi svojom brutalnošću. Zato mi je drago što imam priliku biti dio ovog projekta jer ako pomognemo makar jednoj osobi, znači da smo napravili dobar posao."

Kako funkcionira platforma?

Platforma UHO je #nohate zona gdje djeca i mladi mogu prijaviti problem te odabrati stručnjaka ili YouTubera čiji savjet žele čuti. Odgovor se može zatražiti putem e-maila i tada se neće nigdje objaviti, a može se zatražiti i u „Zoni Savjeta" pri čemu će se poruka osobe objaviti pod odabranim nadimkom. YouTuberi odgovaraju osobama uz pomoć stručnjaka ili se stručnjaci direktno uključuju u komunikaciju, ovisno o ozbiljnosti problema.

Direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Wiener osiguranja Alina Radusin izjavila je: „Jako smo zadovoljni učinkom prve faze kampanje te smo i sada prepoznali potrebu da se obratimo djeci i mladima, uzimajući u obzir činjenicu da su u doba kućne izolacije puno više na internetu i izloženi komunikaciji na društvenim mrežama. Ono što ovu kampanju čini jedinstvenom jest činjenica da je okupila ključne dionike koji na ravnopravan, otvoren i stručan način mogu razgovarati s djecom i mladima o opasnostima nasilja na internetu, osigurati da ih djeca zaista čuju te da prepoznaju, prijave ili potraže savjete vezane uz cyberbulling."

Rezultat prve faze kampanje

Prva faza kampanje provedena je u studenom i prosincu 2019. U tom periodu pristiglo je više od 500 upita. Rezultati su pokazali kako su najčešći oblici nasilja među djecom mlađe dobi isključivanje iz grupa za dopisivanje te vrijeđanje u različitim grupama, dok se starije generacije najčešće suočavaju sa sekstingom i posljedicama slanja intimnih fotografija osobama suprotnoga spola. Najviše je upita pristiglo od djece u dobi od 12 do 14 godina, a 75 posto poruka poslale su osobe ženskog spola.

Kampanja je nagrađena i nizom nagrada struke. Na posljednjem natjecanju MIXX ovogodišnjih Dana komunikacija, projekt UHO je osvojio nagradu za najbolju Brand Awareness kampanju, dok je prije samo nekoliko dana osvojio nagradu kao najbolja društveno odgovorna kampanja natjecanja Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Više o krovnom projektu (O)siguran online koji je započeo još 2017. godine pročitajte na poveznici: https://osiguranonline.hr/.