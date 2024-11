Čudesni ciklus ulja Krešimira Ivića

Krešimir Ivić, akademski slikar, glatzbenik, dobro je poznato ime u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, autor je brojnih ciklusa ulja i akvarela karakterističnog i prepoznatljivog rukopisa, aktivan je i danas, kontinuirano slikajući i istražujući mnogolike mogućnosti motiva i boja u različitim tehnikama.

Naravno, njegovo zanimanje još je uvijek snažno vezano za krajobraz, za prostor koji ga okružuje ili koji posjećuje, na kontinentu, na moru.

U toj se cjelini posebno ističu kuće ili skupine kuća pored vode, tihe i trajne, sigurne.

Kuća kao motiv sadrži u sebi niz poznatih i nepoznatih simboličkih elemenata, u svakom slučaju, znak je sigurnosti.

Ivić ponekad slika i cvijeće, više uvezanih cvjetova u buketu, u vazi, fino, lijepo, otmjeno, podsjeća nas na nešto lijepo.

Ivićeva ulja se gusta, pastozna, vehementno nanešena i uklopljena artistički vješto i prirodno u zamišljenu kompoziciju.

Za ciklus ulja Krešimira Ivića možemo reći da pršti bojom, snažnim, nezadrživim kolorom stvarajući pomalo i napetu atmosferu, nešto se događa, nešto se očekuje, što će se desiti idućeg trenutka?

Osobito mjesto u opusu ulja zauzimaju motivi mora i priobalja, more samo, blago i tiho, more na koje se možemo i moramo osloniti, more života i more smrti, more prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Ivićev slikarski opus, posebice irespektabilni ciklusi u ulju, ključni su element hrvatske umjetnosti u ovom razdoblju.