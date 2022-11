Čisto dobar vikend u Attacku

1. Radionica stop animacije, 04.-06.11.2022, sudjelovanje slobodno uz prethodnu prijavu

RADIONICA STOP ANIMACIJE

04.-06.11.2022

INFOSHOP KNJIŽNICA PIPPILOTTA, MEDIKA, PIEROTTIJEVA 11

Autonomni kulturni centar Attack kroz svoj program filmskog studija Medika poziva vas na prijavu za radionicu Stop animacije. Radionica že se održati od 04.-06. studenoga u Infoshop/knjižnici Pippilotta u Medici, Pierottijeva 11.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijaviti se možete ispunjavanjem upitnika na poveznici https://bit.ly/3zlWsQi zaključno s 02.11.2022 u 16. sati.

Radionica stop animacije trajati će tri dana: prvi dan 16-20h, drugi 11-15h i treći dan 15 - 19h. Tempo radionice će se prilagoditi polaznicima, ovisno o njihovim predznanjima i vještinama.

Stop animacija je tehnika kojom se fizičkom manipulacijom nepokretnim predmetima "udahnjuje život" čime se dobiva privid pokreta.

Na radionici će se gledati primjeri različitih tehnika stop animacije kao što su cut-out, claymation, animacija raznih objekta, prirodnih i drugih materijala. Nakon nekoliko animacijskih vježbi, proći će se kroz sve tehničke osnove i opreme potrebne za snimanje, te naučiti na koji se način postavlja set.

Polaznici će se podijeliti u tri grupe. Svaka grupa će izabrati tehniku u kojoj će raditi (tehnike se mogu i kombinirati). Ovisno o izabranim materijalima osmisliti će zajedničku priču i skicirati storyboard po kojem će zajedno izraditi animirani film.

VODITELJICE:

Katrin Novaković diplomirala je preddiplomski studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu 2012. na odsjeku Film i video. 2015. odrađuje stručnu praksu u studiu za animaciju Trikk17 u Hamburgu u Njemačkoj. Magistrirala je Animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Njeni nagrađeni studentski filmovi prikazuju se na festivalima diljem svijeta. U 2020. je u selekciji natjecateljskih filmova i članica stručnog žirija na nekoliko festivala animiranih filmova. Pohađala je nekoliko radionica animacije te već neko vrijeme vodi i radionice lutka i stop animacije.

Matea Kovač animatorica je i ilustratorica. Diplomski studij završila je na Odsjeku za Animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tijekom i nakon studija sudjelovala je na nekoliko radionica posvećenim animiranom filmu. Kao suradnica u produkciji, animacijom je doprinijela realizaciji brojnih projekata i filmova različitih vrsta i rodova. Filmovi su joj prikazivani i nagrađivani na međunarodnim festivalima. 2020. godine kao selektorica filmova i članica žirija sudjelovala je na Međunarodnom danu animiranog filma ASIFA.

2. Ekstaza, petal 4.11., 18:30 - 04:00, ulaz se naplaćuje nakon 22 h 30 kn

Ekstaza kao pojam se može interpretirati na razne načine, od kojih ćemo mi uzeti dva najgeneralnija; ekstaza kao višak uživanja i ekstaza kao stanje van normalnog.

Dobar dio povijesti je bio obilježen nestašicom resursa, socijalnim zabranama oko tjelesnih užitaka i prekomjernih gušteva te se, banalno rečeno, nije imalo "što za raditi". Današnjica je, upravo suprotno, obilježena ekscesom unutar sviju od tih tri domena. Cinično bi se moglo reći da nam se jedino brani da ne uživamo, no što se desi kada se prijeđe granica užitka i dođe do ekstaze.

Riječ ekstaza etimološki dolazi iz starogrčkog sa značenjem "stajanja izvan" to jest "bivanja izvan". Preko analize islamskih mistika, budističke boginje Dakini i dvadesetostoljetnog filozofa Baudrillarda će naši rezidentni "filozofi" probati dočarati drugu interpretaciju pojma ekstaze.

Nakon oba segmenta će se potaknuti vas, publiku, da se uključite u raspravu sa svojim mišljenjima oko iznesenih stavova i analiza s naše strane. Nakon organizirane rasprave vas pozivamo da ostanete na neformalnom druženju nakon.

A od 22 do 04 će nas u stanje ekstaze pokušati dovesti DJ-i: Miki, Gjigj, Kobali i Nimm

3. U/Offu w/GLASKIN, Kommoda&Grumen, subota 5.11., 22:00 - 06:00, ulaz:100 kn

Nakon otvaranja sezone u Mastersu na red napokon dolazi događaj koji je dugo u planu i kojem se jako veselimo. Naime radi se o prvom U/offu gostovanju, te nama jednom od najzanimljivijih imena na sceni zadnjih godina- produkcijskom i dj tandemu Glaskin koji nam dolaze iz Minhena da nam deliveraju taj opasni techno i electro... kojeg volimo...

Za one koji ne znaju, radi se o opasnoj bavarskoj braći rezidentima minhenskog Blitz cluba o kojima ćemo i imamo puno za reći u nastavku opisa artista.

Ovom zgodom za local support zaduženi su U/offu rezident i glavni krivac samog gostovanja Grumen koji je zadužen za potpalu i zagrijavanje atmosfere za minhenski duo te gospodin Kommoda, zadužen za closing duties, a koji čini 1/3 notornog splitskoga kolektiva Taman koji uvijek dostavlja zvuk kojeg volimo i poštujemo..

Da ne duljimo previše, očekujemo najopasniju U/offu epizodu do sad. Velika nam je čast ugostiti Glaskin te je ovo veoma važan event za daljnji rad i planove vezane za tekuću sezonu u kojoj planiramo puno toga.

Nešto više o gospodi ispod pulta:

Glaskin, Blitz club/Yael Trip records,Munnich

Iza aliasa Glaskin kriju se braća Jonathan i Ferdinand iz Minhena koja u kombinaciji čine ubojiti produkcijski i dj tandem. Rezidenti su kultnog Blitz cluba u Minhenu te vlasnici Yael trip record labela na kojem možete naći većinu njihove diskografije. Poznati su po svom osebujnom načinu produciranja i puštanja tvrđeg electra i techna. Izlazili su dva puta na legendarnoj Fabric series mix kompilaciji (2016 by Scuba i 2019 by Amelie Lens ) zatim se dešava niz EP-eva koji plijene pozornost cijele scene i dolaze do renomiranih dj-a kao npr: EtappKyle, DariaKolosova, Bambounou, Nastia, Amelie Lens i mnogih drugih etablirajući Glaskin kao producente koji operiraju na visokoj razini. Godine 2019 pridružuju se njihovoj prvoj agenciji "The Bliss Office" što ih dovodi do prvih internacionalnih nastupa i zatrpanog booking rasporeda. Također su dio promotorkog tima dvaju Munich-based festivala "Back to the woods" i "Schall im Schilf" koji okupljaju oko 10 tisuća posjetitelja. Glaskini su u zadnjih par godina imali prilike nastupati s imenima kao što su: DJ Rush, Etapp Kyle, Elli Acula, DJStingrey, Ameli Lens, DrRubinstein, Courtesy, Fjaak, TheHorrorist, Macel Dettmann, Skee mask, DjRum, Helena Hauff, itd te u mnoštvu bitnih klubova kao što su: KompasClub(Gent),Thuishaven(Amsterdam), Toffler(Roterdam), Fabrik(Madrid), Port2Port(Tel Aviv), RSO.(Berlin), De Plas(Belgija), Renate(Berlin) i mnogi drugi. S konstantno naprednim zvukom i hektičnim rasporedom releaseova, Glaskin nastavljaju svoj napredak kao jedni od najuočljivijih mladih aktera njemačke tehno scene.

Kommoda (Taman/St)

Ovaj momak dolazi iz Splita i dio je kolektiva Taman koji nam redovito dostavlja zvuk kojeg volimo. Antonio je svoj dj put započeo u zloglasnoj splitskoj Kocki gdje se pekao zanat, a nakon par godina se preselio u Zagreb te nastavio dobro peštati po raznim klubovima i festivalima. Imali ste ga priliku slusati na Blast festu, River-u, Surogatu, Mastersu, Crkvi, Aurori, Sound factory-u, Funku, Nigdjezemskoj, Klubu Kocki itd. Svakako opasan i dobrim trakama opasan disco jockey. Osim klubova u RH može se pohvaliti i gostovanjima u Oslu i Nišu te Novom Sad... U zadnje vrijeme radio je i produkciju koja obećava.

Grumen (U/OFFU)

Mladić iz Šibenika sa zagrebačkom adresom par godina je aktivan na underground sceni kroz koju je imao priliku vrtiti na raznim mjestima i festivalima te ostaviti trag... Dugo poznat po masnim dubwise/dubstep/stepper setovima... Odnedavno otplovio u more elektronske glazbe te vrti većinom electro breakbeat i techno. No voli šarene setove pa možete očekivati svašta... Ovog momka krasi wide range pristup puštanju glazbe no ponekad se i ukalupi ako za to osjeti potrebu. Imali ste ga priliku gledati i slušati u raznim varijacijama na Blast festu, Seasplash-u, Escape the city Festivalu, Akc Attacku, Soundfactory-u, Ravevolks event (Berlin), Funku, Mastersu, Klubu Kocki itd. Osim Dj-inga i promotorskog dijela u zadnje vrijeme posvećuje se produkciji čije plodove još čekamo.

Visuals: Mila Skalić as always.