Cinkuši u velikom dvorištu Močvare i Pogona Jedinstvo!

Cinkuši i Močvara već nekoliko godina prave veliku blagdansku feštu oko Nove godine, a ove godine smo sve odlučili prebaciti za toplija vremena, kratke rukave i otvorenu pozornicu. Prvi dan ljeta proslavite uz jednu od najvećih koncertnih atrakcija u Hrvatskoj i koncertom u velikom Močvarinom dvorištu.

U svakoj od najava koncerata Cinkuša u Močvari napišemo kako je to jedna od grupa koju ne treba posebno predstavljati. Približava se 30 godina koliko su Cinkuši na sceni i definitivno su jedni od nositelja domaćeg etno zvuka. Često su nazivani i etno-punkom što je vjerojatno najbolja kovanica za opis njihove glazbe, posebno kada je riječ o koncertima jer Cinkuši s pozornice odašilju toliko zarazne energije na koju nitko ne može ostati ravnodušnim. Uostalom, ono što Cinkuši rade na koncertima najbolje je opisano u jednom opisu na portalu Ravno do dna:

"Na trenutke su tako energijom podsjećali na razularenost The Poguesa, ali u većem dijelu nastupa bili su još bolji, kao Springsteenov genijalni Seeger Sessions Band na najboljem koncertu."

A ako pitate sam bend kako opisuje svoje koncerte, oni će obično reći nešto ovako:

"Svi oni koji su barem jednom bili na koncertu Cinkuša znaju kako će to izgledati - očekuje nas beskompromisni nastup benda koji je muzikom možda etno bend, ali je stavom i izvedbom itekako punkerski. Cinkuši su jedan od rijetkih bastiona hrvatskog etno izraza kojim pogađaju sve generacije - od najmlađih do najstarijih, od ljubitelja klasične, jazz, narodne ili starogradske glazbe, do poklonika rocka, punka i alternativne glazbe. Na njihovim koncertima redovito vlada atmosfera snažnog doživljaja radosti i života, katarze, delirija i transa koji podjednako vibrira između publike i glazbenika zahvaljujući energičnim nastupima koji su redovito prošarani humorom, samoironijom i nevjerojatnom nonšalancijom kakvu ima rijetko koji bend s ovih prostora."

Najbolja stvar kod Cinkuša je ta što su oni kao dobro, zapravo najbolje vino - što više zajedno djeluju, to su sve bolji i bolji. Iako u svojoj karijeri imaju remek djela poput albuma "Špiritus Sanctus", ipak je njihov posljednji album "Krava na orehu" doživio najbolje kritike od strane novinara, odličan prijem od publike, ali i mjesto na najuglednijoj svjetskoj world music top listi - World Music Charts Europe. Neke pjesme s tog albuma već su postali koncertni favoriti, a to je ipak najbolji pokazatelj koliko on vrijedi.

Cinkuši su bili aktivni i u doba pandemije. Naravno, ne koncertno, ali su radili na glazbi za film, a sad se vraćaju onome što najbolje znaju - sviranju pred publikom i to na sjajnoj, velikoj pozornici Močvarinog dvorišta. Jesmo li već napisali kako se Cinkuši i Močvara stvarno jako vole?

Vrelo zvuka je Močvarin projekt posvećen promociji etno/world music/tradicijske glazbe koji se odvija pod umjetničkim vodstvom Emira Fulurije.

Program je sufinanciran putem natječaja "Jer svirati se mora" provedenog u suradnji Ministarstva kulture, medija RH i Hrvatske glazbene unije.