Češka postaje centar svemirske industrije EU-a

GSA, EU-agencija za europski globalni satelitsko-navigacijski program GNSS, koja je prethodno rukovodila projektima Galileo i EGNOS, postat će EUSPA (EU-agencija za svemirski program) - nova agencija za europske svemirske programe. Njom će se ubuduće upravljati iz češke prijestolnice Praga.

Odluku o osnivanje EUSPA-e donio je Europski parlament u svibnju. U ovoj agenciji će, kako se očekuje, tijekom idućih nekoliko godina biti zaposleno do 700 radnika. Oni će se uglavnom baviti navigacijskim sustavima Galileo i EGNOS, kao i Kopernikovim sustavom za promatranje površine Zemlje, kodiranim komunikacijskim satelitskim sustavom GOVSATCOm i EU sustavima za praćenje orbite i prostora u neposrednoj blizini Zemlje.

"Opravdano je to što se ono što sada nastaje u Pragu nazivati EU-ovim ekvivalentom američke NASA-e", rekao je za DW Karel Dobeš, predstavnik češke vlade u GSA-u od 2006. godine. "EUSPA će tijesno surađivati s Europskom svemirskom agencijom ESA u Parizu," pojasnio je Dobeš. „Pritom će ESA i dalje tražiti tehnička rješenja i dalje se razvijati. Ali je tu potreban i netko tko je u stanju održavati te programe."

Nakon tri godine rasprava i teške diplomatske bitke, uspjelo se uvjeriti Europsku komisiju da ne osniva novu EU-agenciju, već da sve svemirske programe EU-a stavi pod jedan krov, objašnjava Dobeš. "Novonastala EUSPA u Pragu bit će odgovorna za provedbu svih svemirskih programa EU-a," rekao je predstavnik češke vlade.

Treći čovjek u svemiru

To i Rodrigo da Costa, direktor nove svemirske agencije EU-a, promatra na sličan način: "EUSPA će igrati ključnu ulogu u provedbi svemirskog programa EU-a i ostvarenju njezinih ambicija." Već i sami planirani broj zaposlenih u novoj agenciji, istakao je, pokazuje koliko je velika predstojeća promjena, te dodao da će se kadrove za agenciju tražiti na cijelom teritoriju EU-a. "Računamo da će naš grad postati centar svemirske industrije EU-a„, naglasio je Dobeš.

Češka ima dobre preduvjete za smještanje nove centrale Europske svemirske agencije upravo u taj grad: nakon SAD-a i Sovjetskog Saveza, Čehoslovačka, u kojoj se Češka nalazila od 1918. do 1992. godine, bila je treća zemlja na svijetu čiji astronaut je (1978. godine) boravio u svemiru, a riječ je avijatičaru Vladimíru Remeku. On je bio član Europskog parlamenta od 2004. do 2013. godine i osobno se zalagao za sjedište EU-agencije GSA u Pragu.

Tradicija proizvodnje satelita

Čehoslovačka je 1978. godine proizvela i vlastiti satelit Magion 1 i lansirala ga u orbitu. A 2019. lansiran je posljednji češki satelit Lucky-7. S obzirom na to, logično je da je Češka kontinuirano povećavala svoje doprinose za ESA-u od kada se pridružila EU-u 2004. A 2021. će ta izdavanja doseći 50 milijuna eura na godišnjoj razini.

I češke firme u sve većem obujmu su aktivne u europskoj svemirskoj industriji, koja sada zapošljava četvrt milijuna ljudi širom Unije. U toj zemlji sada postoji više od 60 kompanija koje se bave izradom proizvoda za svemirska putovanja. Na primjer, u Klatovyju u zapadnoj Češkoj, kompanija ATC / ATC Space proizvodi važne komponente za europsku raketu "Ariane".

Europski svemirski Silicon Valley

„Odluka o tome da sjedište EUSPA-e bude u Pragu ne bi bila moguća bez uspjeha čeških kompanija i čeških sveučilišta u segmentu svemirske industrije," kaže za DW zamjenik ministra prometa Češke Republike Jan Sechter, u čijoj nadležnosti je i svemirski program te zemlje. "Upravo su ti uspjesi pobudili interes Europske unije za Češku."

Sechter smatra da će u njegovoj zemlji nastati "europski svemirski Silicon Valley": „Konačno, cilj je primijeniti rezultate svemirskih istraživanja EU-a u praksi, primjerice, u navigaciji, promatranju Zemlje ili korištenju podataka u poljoprivredi ili borbi protiv potkornjaka u šumama." Češka bi trebala učiniti sve da pomogne u tome, rekao je zamjenik ministra prometa. Tako bi se, primjerice, istakao je on, stvorio češki pandan Njemačkom centru za zračni i svemirski promet (DLR).

Slaba podrška strancima koji rade u Češkoj

Već sad Češka ima koristi od EUSPA-e. Koncem svibnja ministri prometa zemalja EU-a odredili su lokacije na kojima će biti smješteni novi super-računala, koji će, između ostalog, obrađivati podatke svemirskog programa EU-a. Jedan od njih bit će smješten na Tehničkom sveučilištu u Ostravi.

Usprkos svemu tome, grad Prag je do sada pokazao pomalo maćehinski stav prema EUSPA-i. Novoj agenciji i njezinim zaposlenicima bit će potrebna nova zgrada - i škole za njihovu djecu u kojima će se nastava odvijati na engleskom jeziku, kao i pomoć u pronalaženju smještaja u Pragu. "Mi u Pragu nemamo nikakve veze s tim, to je problem češke države," rekao je za DW Vít Hofman, glasnogovornik Gradske uprave Praga.

Prema riječima češkog povjerenika za svemirska putovanja, Karela Dobeša, Prag je višestruko zanimljiv građanima iz drugih zemalja EU-a koji traže posao, primjerice zbog sigurnosti koja vlada u tom gradu, živahne kulturne scene i visoke kvaliteta života. Međutim, istovremeno, češka država je do sada malo toga uradila za visokokvalificirane stručnjake iz drugih zemalja koji žele živjeti i raditi u njezinom glavnom gradu. "Još uvijek nema nijedne češke institucije koja pomaže strancima kada dođu ovamo zbog posla", kritizira Dobeš.