Certifikat 'Poslodavac prijatelj bicikliranja' uručen HT-u

Hrvatski Telekom prvi je telekom u Hrvatskoj kojem je uručen europski certifikat 'Poslodavac prijatelj bicikliranja' za lokaciju Radnička cesta 21, u Zagrebu. Ovime se Hrvatski Telekom pridružio međunarodnoj inicijativi društveno odgovornih kompanija čiji je cilj smanjenje stakleničkih plinova i pozitivno utjecati na zdravlje i životne navike svojih zaposlenika.

U Hrvatskoj certificiranje provodi Udruga "Sindikat biciklista", koja je dio europskog konzorcija "Cycle Friendly Employer Certification". „Poticanjem svojih zaposlenika, klijenata i partnera na korištenje biciklom kao prijevoznim sredstvom, Hrvatski Telekom služi kao pozitivan primjer zagovaranja i prakticiranja održivog oblika kretanja te odgovornosti prema zdravlju, okolišu i javnom prostoru, ali i uštedama", izjavili su iz Sindikata biciklista.

Dobivanjem certifikata, HT se sada nalazi u društvu istaknutih ekološki i društveno osviještenih europskih kompanija i organizacija koje su do sada zaslužile ovaj certifikat, poput primjerice Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Ericsson Nikola Tesla te IT i marketinških agencija FIVE, 404 i IN2...

„Mi u Hrvatskom Telekomu, kao društveno odgovornoj kompaniji, u potpunosti smo predani stvaranju boljeg okruženja za društvo u kojem djelujemo. Znajući da velik broj naših zaposlenika dolazi biciklom na posao dali smo si truda i osigurali im najbolje uvjete kako bi podržali njihov zdravi životni stil, ali i potaknuli ostale zaposlenika da im se povremeno pridruže, pogotovo jer nema boljeg, zdravijeg i ekološki osvještenijeg prijevoznog sredstva od bicikla", izjavio je Igor Vukasović, direktor Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma.

Hrvatski Telekom svojim zaposlenicima biciklistima nudi izvrsne uvjete: od natkrivenog biciklarnika koji ima više od 100 parkirnih mjesta, tuševe i ormariće za presvlačenje, punkt za popravak bicikala, a od danas su im na raspolaganju i električni bicikli koje mogu koristiti za odlaske na sastanke.

Sindikat biciklista je volonterska udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaraju i rade na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza. „Upravo građani i građanke koji svakodnevno putuju na posao naša su ciljana skupina, i to vrlo velika! Njihov odabir načina putovanja uvelike utječe na prometnu situaciju u gradovima" - napomenuli su iz Sindikata biciklista. Certificiranjem se potiče poslodavce na motivaciju svojih zaposlenika da što češće biraju bicikl kao primarno sredstvo odlaska na posao.

U Sindikatu biciklista provode program certificiranja, tzv. "Cycle Friendly Employer" organizacija, nakon što su postali koordinator certifikacije za Hrvatsku od strane Europske biciklističke federacije. Program se sastoji od konzultacija, evaluacije i samog certificiranja, a sve organizacije koje bi također željele postati "poslodavac prijatelj bicikliranja" i time doprinijeti potvrdi svojeg društveno odgovornog poslovanja mogu se javiti Sindikatu biciklista na info@sindikatbiciklista.hr.