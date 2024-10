Beiersdorf već više od 140 godina brine o njezi kože svojih potrošača, ali istovremeno svoju pažnju posvećuje i projektima koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš i društvo u cjelini. Upravo s tim ciljem je 2023. godine pokrenuta globalna inicijativa Care Beyond Skin, usmjerena na razvoj i podršku lokalnim zajednicama.

Ove je godine, tvrtka Beiersdorf, poznata po svojim brendovima NIVEA i Eucerin, po drugi puta organizirala Care Beyond Skin Day - dan volontiranja u kojem je sudjelovao Beiersdorf tim iz Hrvatske. U suradnji s platformom The Green HUB na lokaciji OPG-a Mihaljević Med, Beiersdorf tim se pridružio akciji gradnje hotela za pčele, proizvodnje meda te sadnji divljih trešanja i kestena. Ovim projektom, zaposlenici su doprinijeli životu pčela koje su ključne za zaštitu ekosustava i bioraznolikosti, a prije same radne akcije, upoznali su se s njihovim svijetom i naučili koja je njihova uloga za ravnotežu u prirodi.

Bioraznolikost, u koju su uključeni svi organizmi od mikro do makro razine, temelj je stabilnosti ekosustava. Svaka biljka i životinja, bez obzira na veličinu, igra ključnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže. Pčele su primjer toga, jer su nezamjenjivi oprašivači koji pomažu u razmnožavanju mnogih biljnih vrsta.

U sklopu ovogodišnje akcije, zaposlenici Beiersdorfa sadili su divlje trešnje i kestene te sagradili hotel za divlje pčele, kako bi im olakšali preživljavanje zime i na taj način podržali nastavak njihovog važnog rada u proljeće.

"Iznimno smo ponosni na naše zaposlenike, koji su ponovo pokazali da im je briga o lokalnoj zajednici važna, što odražava i viziju Beiersdorfa. Drago nam je što ovog puta našim radnim akcijama imamo priliku pomoći u zaštiti pčela i cijelog ekosustava. Vjerujemo da ovakvi projekti ne samo da doprinose kvaliteti života svih nas, već i jačaju veze unutar tima," izjavila je Sonja Kristin Ungewitter, generalna direktorica regije Adriatic.

Ova inicijativa je još jedan korak prema boljem sutra, u kojem Beiersdorf nastavlja raditi na održivom razvoju, zaštiti okoliša i podršci lokalnim zajednicama.