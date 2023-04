Callum Scott u petak u Zagrebu

Mladi britanski autor i pjevač senzacionalnog glasa Calum Scott posjetit će ovaj petak Zagreb u sklopu svoje turneje Bridges World Tour. Nastup u Boogaloo klubu 28. travnja će biti njegovo prvo glazbeno gostovanje u regiji, koje je izazvalo veliki interes publike, pa su tako i sve ulaznice za koncert rasprodane. Poznat po moćnom vokalu i emotivnim stihovima, svoj istančan pop senzibilitet Calum Scott će prenijeti uživo zagrebačkoj publici, a u tome će mu pomoći njegov odličan prateći bend koji uključuje gudačku sekciju s violinom i violončelom. Kao zagrijavanje prije nastupa Caluma Scotta na pozornicu Boogalooa će izaći također mladi autor i pjevač, Mitch James s Novog Zelanda. Isto tako, u petak, 24. travnja u 16 sati, Calum Scott u pratnji nekoliko članova benda nastupit će uživo na radiju Antena Zagreb u ekskluzivnom sessionu.

"DANCING ON MY OWN"

Javnost je Caluma imala priliku upoznati putem showa Britain's Got Talent 2015. godine kada je izveo verziju Robynina hita "Dancing on My Own", oduševio žiri i posebice Simona Cowella koji mu je dao zlatni gumb. Nakon što je osvojio šesto mjesto na natjecanju, sljedeće je godine objavio svoju verziju kao singl, koji je zauzeo drugo mjesto na UK Singles Chartu i postao najprodavaniji singl u Britaniji ljeta 2016-te, koji je zaslužio i nominaciju za Brit Award u kategoriji najboljeg britanskog singla.

Dolaskom debitantskog albuma Only Human iz 2018., Calum Scott zasjeo je na 1. mjesto iTunes ljestvice albuma u više od 20 zemalja diljem svijeta, skupivši preko 7,5 milijardi ukupnih globalnih streamova. Album Only Human uključuje njegovu platinastu uspješnicu "You Are The Reason", pjesmu koja je prošla među 25 najboljih na Spotify US Viral 50 listi i dospjela među 10 najboljih na iTunes ljestvicama singlova u 38 zemalja.

"YOU ARE THE REASON"

Calum Scott u Hrvatsku dolazi u sklopu turneje kojom promovira svoj drugi album Bridges izdan u lipnju 2022. Godine, a koji je već "izbacio" nekoliko uspješnih singlova kao što su"Biblical", "Rise" i "If You Ever Change Your Mind".