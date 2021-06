Čak 22 hrvatske filmske premijere na ovogodišnjem Taboru!

Na ovogodišnjem će Tabor Film Festivalu sasvim sigurno na svoje doći ljubitelji kratkometražnog filma, jer im se pruža jedinstvena prilika da pogledaju filmove koji se po prvi puta prikazuju u Hrvatskoj. Jednako tako, glavni filmski program donosi i pobjednike najznačajnijih svjetskih festivala koje nikako ne biste trebali propustiti.

Međunarodna konkurencija ove godine broji 26 naslova različitih žanrovskih predznaka, obuhvaća filmsku produkciju iz dvadesetak zemalja širom svijeta, a prikazivat će se u pet programa slikovitih naziva: Muzika je put do sreće, Novo (ne)normalno, Pet nijansi sive, Apokalipsa sada i Pričaj mi o ljubavi.

Velik broj naslova premijerno se prikazuje domaćoj publici, a u selekciji stranih filmova možemo izdvojiti pobjednika najznačajnijeg svjetskog festivala kratkog filma u Clermont Ferrandu, slovenski film Sestre Kukle Kesherović o tri najbolje prijateljice, zaklete djevice u sukobu s lokalnim dječacima.

Izbor selektora Ivana Ramljaka donosi i tri filma nagrađena na ovogodišnjem filmskom festivalu u Oberhausenu - 8'28'' kineskog redatelja Su Zhonga u kojem se kroz humor blizak stanju očaja zapadne i istočne mitologije prikazuju budućim liderima svijeta, , kao i dokumentarac o ljepoti i krhkosti života More Woman, More Cry švedske redateljice Anne Haugsgjerd te britanski film Divided by Law autorica Katie Davies i Emme Agusita koji otvara aktualne probleme dvonacionalnih obitelji, nastale primjenom Brexita i dolaskom pandemije.

Domaće filmske snage: pandemija, pustolovine i konceptualne sahrane

Tema pandemije neće zaobići niti filmove iz domaće konkurencije, kao što je to slučaj s filmovima U šumi Sare Grgurić, Matijevići u izolaciji Matije Matijevića te filmom Kako razgovarati s mamom Dalije Dozet. Dijapazon obiteljskih i intimnih pitanja koja otvaraju ovi autori dodatno proširuju i Bela Bračko-Milešević s filmom Još uvijek ne znam o pokušaju pomirbe s vlastitim domom, te Marka Dješka koji u filmu Sve te senzacije u mom trbuhu progovara o iskustvu transrodnosti.

Na Taboru ćemo ove godine gledati i dvije hrvatsko-srpske koprodukcije: Igor Bezinović i Ivana Pipal u filmu Mikrokazeta - najmanja kazeta koju sam ikad vidio inspiraciju za svoje žanrovski hibridno ostvarenje nalaze u odlagalištu otpada, dok se animirani film Pustolovine Glorije Scott - umorstvo u katedrali autora Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića opredjeljuje za fikciju u detektivskom ključu, prizivajući naslovom poemu slavnog T. S. Eliota. Ezopove su pak basne polazište animiranog filma Cockpera s kojim će se predstaviti Kata Gugić, dok Elvis Lenić u Monologu o Puli eksperimentira s filmskim predloškom sličnog naslova.

Dok je rad sa 16-milimetarskim filmom poveznica eksperimentalnih uradaka Događaji za zaboraviti Marka Tadića i Aleph Zeta (XVII): The Star Ane Buljan, tema naše civilizacije okosnica je maštovite animacije Sunčane Brkulj u filmu Kula, ali i Marka Meštrovića koji svojim animiranim filmom The Raft postavlja tezu „ako je globalna katastrofa određeno mentalno stanje, onda je glazba splav". Hrvatska svakodnevica prepoznat će se kao inspiracija filmskim istraživanjima u filmovima Josipa Lukića Bijeli Božić, Breed Paule Skelin ili Jednog petka popodne Lucije Brkić, kao i redateljice Mateje Zidarić koja igranim filmom Plejade priziva mitove u borbi za uništenje svakodnevnih strahova. Na kraju, svakako treba spomenuti i film Užarska radionica Ivana Delimara kojim će se predstaviti i naša slavna umjetnica Vlasta Delimar, prikazujući u ovom radu konceptualni pristup pitanju sahrane vlastitog oca

Predstavljamo žiri koji pristiže iz raznih dijelova Europe i regije

O najboljim filmovima i ove će godine odlučivati dva žirija sastavljena od ponajboljih filmskih umjetnika i stručnjaka. U međunarodnom će se naći proslavljena montažerka Jelena Maksimović, nagrađivani hrvatski redatelj Josip Lukić te filmski teoretičar Olaf Möller, dok će svoje profesionalno mišljenje o osamnaest filmova u domaćoj konkurenciji izreći prošlogodišnji dobitnik za najbolji film Natko Stipaničev, direktor Festivala kratkoga filma u Ljubljani FeKK Matevž Jerman te dramaturginja Asja Krsmanović, programska koordinatorica na Sarajevo Film Festivalu.

Uz glavni filmski program Tabor nudi i obilje popratnih programa, a glazbenu ponudu ovogodišnjeg izdanja čine Aklea Neon, Jan Kinčl, Plazmatick, Eleven, Muzika za dobar đir, DJ Jogurt, DJ Anikulapo i Stefanic & hrwo E. Više festivalskih informacija potražite na www.taborfilmfestival.com .