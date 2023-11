Čaj treba pripremati vrlo toplim

Čaj je jedno od najpopularnijih pića na planeti, preciznije, sigurni smo da je na prvom mjestu jer što idemo više prema istoku, kava nije glavna priča... no, kako bi trebali pripremati čaj?

Naime, hladno pripremljen čaj jednako je dobrog okusa kao i šalica svježe pripremljenoga toplog čaja, no za neke konzumente način na koji je ovaj napitak pripremljen može predstavljati rizik zbog bakterija, kvasca, čak i plijesni, smatra grupa stručnjaka njemačkog Centra za potrošače iz Bremena.

To se događa zato što se bilje i voće koje se koristi u biljnim čajevima obično nakon berbe suši, ali se ne tretira vrućom parom, kažu iz Centra te dodaju da su proveli testiranja na nekoliko vrsta čajeva dostupnih u Europi.

Upozoravaju da neke mješavine mogu sadržavati bakterije, kvasce i plijesan, a to predstavlja zdravstveni rizik, osobito za dojenčad, djecu i osobe s postojećim bolestima.

Zbog svega navedenog prelijevanje vrećica biljnog i voćnog čaja hladnom vodom za neke može biti loša zamisao.

Umjesto toga vrećicu je sigurnije preliti kipućom vodom te je potom ostaviti da odstoji pet minuta, posebno ako će čaj konzumirati osoba osjetljivijega zdravstvenog stanja.

Postoje posebne mješavine hladnih čajeva za one koji ne mogu dočekati da se vrući čaj ohladi. Takve se mješavine obično tretiraju vrućom parom da bi se smanjilo postojanje klica u njima. No njemački stručnjaci upozoravaju da je okus tako pripremljenog čaja često drugačiji jer se gorke i taninske tvari u čaju otapaju tek nakon što se mješavina prelije vrelom vodom.

Hladno pripremljen čaj često je blažeg okusa.

Mješavine za pripremu hladnog čaja skuplje su od običnih čajeva u vrećicama i nisu sve vrste prikladne za djecu jer ih je većini osnova crni čaj koji može sadržavati kofein.

Hladni čaj se priprema tako da se u odgovarajuću posudu ubaci pet do šest čajnih žlica čaja po želji te se prelije litrom hladne vode. Pripremljen napitak ostavi se preko noći u hladnjaku da odstoji osam do 12 sati. Nakon toga se može poslužiti s ledom ili komadima voća. Ovaj se način obično koristi za pripremu voćnih, biljnih i rooibos hladnih čajeva, dok je za pripremu zelenog i crnog hladnog čaja pogodnija topla priprema s obzirom na to da sadrže tanine koji se oslobađaju u većoj mjeri ako čaj predugo stoji u vodi. U ovako pripremljene čajeve mogu se dodati zaslađivači, komadi voća, cijeđeni sokovi ili listići aromatičnih biljaka.

Sve u svemu, može biti i problema ako ga pripremate s hladnom vodom, pa izbjegavajte takve stvari.