Buka nas doslovno ubija

Nedostatak vježbanja, loša ishrana, pušenje i alkohol mogu dovesti do srčanih problema, to su vjerojatno do sada naučile i ptice na granama, no znanstvenici su sada dokazali da je i buka bitan čimbenik u razvoju takvih teškoća.

Buka povećava vjerojatnost razvijanja najčešće srčane aritmije, fibrilacije atrija, po znanstvenicima sa sveučilišta u Mainzu koji su analizirali podatke iz studije Gutenberg Health Study (GHS).

U studiji, objavljenoj u znanstvenom časopisu International Journal of Cardiology, do 23 posto osoba obuhvaćenih istraživanjem patilo je od fibrilacije atrija uslijed ekstremnih uvjeta buke. Bez buke, ta je brojka bila samo 15 posto.

Prethodne studije pokazale su da samo jedan do tri posto ljudi pati od fibrilacije atrija.



Ovo je zato što se izgledi za pojavu srčane aritmije povećavaju s godinama, rekao je kardiolog Thomas Muenzel.

Na početku studije, prije deset godina, sudionici istraživanja su imali između 35 i 74 godine, te su tijekom trajanja studije postajali ranjiviji, objasnio je Muenzel. GHS studija prikupila je podatke preko 15 tisuća žena i muškaraca koji su bili izloženi različitim vrstama buka tijekom dana i noći i morali izvještavati svoju fibrilaciju atrija.

Uz ceste, željeznice i buku susjedstva, buka zrakoplova jedna je od vrsta buke koja najviše uznemiruje ljude. Buka zrakoplova danju je bila posebno uznemirujuća za 84 posto, a noću 69 posto ispitanih u istraživanju.