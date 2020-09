Brusnica - sjajna, ali ne baš svemoćna

Brusnica je obično zdrava, no za sve one koji su vjerovali da se redovitim konzumiranjem soka od brusnica može izliječiti upala mokraćnog mjehura, veliko razočaranje - znanstvenici tvrde da je to mit.

Rezultati novog istraživanja koje su objavili stručnjaci s prestižnoga američkog Yalea pokazuju da to bobičasto voće ne može iskorijeniti upalu mokraćnog mjehura ili bubrega kod žena.

Studija je provedena na dvjema grupama štićenica jednog doma umirovljenika. U toj životnoj dobi kod žena infekcije urinarnog trakta najčešće su upale.

Polovici ispitanica koje su sudjelovale u istraživanju svakodnevno su tijekom godinu dana davane kapsule brusnica, a drugoj grupi placebo kapsule.

Svaka tableta brusnica sadržavala je 72 miligrama aktivnog sastojka proantocijanidina, koja odgovara količini od skoro pola litre soka brusnica dnevno.

No ni nakon godinu dana nije došlo do smanjenja leukocita ili bakterija u urinu kod ispitanica koje su uzimale tablete brusnica, a poznato je da povišeni leukociti i bakterije ukazuju na infekciju. Točnije, razlika između grupe koja je uzimala kapsule brusnica i kontrolne grupe koja je uzimala placebo tablete iznosila je 0,1 posto.

"Već desetljećima se vode brojna istraživanja o dobrobiti proizvoda od brusnica i o njihovu pozitivnom utjecaju na sprečavanje urinarnih infekcija. No rezultati su najčešće kontradiktorni", kaže dr. Manisha Juthani-Mehta s Yalea.

"Rezultati studije koju smo mi nedavno proveli upućuju na to da proizvodi od brusnica uopće ne sprečavaju pojavu upala mokraćnog trakta. Istraživanje nije pokazalo ni utjecaj na smanjenje broja bakterija u urinu kod štićenica doma", rekla je. U mnogim se slučajevima brusnice preporučuju za liječenje urinarne infekcije unatoč tome što metoda nije znanstveno dokazana.

"U medijima je učestalo promoviranje konzumiranja brusnica i proizvoda od brusnica kada je posrijedi sprečavanje i liječenje urinarne infekcije koja se javlja opetovano. Ono je proturječno, jer je stvarnost drukčija. Naša je studija, primjerice, pokazala potpunu neučinkovitost, a postoje i studije s pozitivnim rezultatima, no kod njih u obzir treba uzeti metodološke nedostatke. Opetovana pojava infekcije problem je i za pacijenticu i za zdravstveni sustav jer ju je teško iskorijeniti", kaže dr. Juthani-Mehta.

"Zbog toga je važno ukazati na druge potencijalne pristupe u liječenju ove bolesti i u svakom slučaju vrijeme je da se odmaknemo od 'liječenja' urinarnih infekcija brusnicama", smatra ona.

Zbog čega se onda brusnice promoviraju kao super hrana?

Unatoč tome što dokazano nisu učinkovite u izlječenju infekcija urinarnog trakta, sadrže sastojke poput flavonoida, moćnih antioksidansa koji pomažu pri uspostavljanju i održavanju stabilnih uvjeta u stanicama živog organizma te se smatraju adutima za dugovječnost. Usto djeluju protuupalno, što pomaže u stvaranju dobrog kolesterola i smanjenju krvnog pritiska.