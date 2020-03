Britanija spržila 4.4 milijarde funti na planiranje Brexita

Državni ured za reviziju (NAO) rekao je u izvješću da je novac u najvećoj mjeri potrošen na troškove službenika, izgradnju nove infrastrukture te plaćanje vanjskih savjetodavnih usluga.

Za osoblje je potrošeno 1,9 milijardi funti, za nove sustave i infrastrukturu 1,5 milijardi, a za vanjska savjetovanja 288 milijuna.

Na vrhuncu procesa brexita, kada je izgledalo da bi Britanija mogla izaći iz EU-a bez dogovora prošlog listopada, na brexitu je radilo ne manje 22.000 vladinih dužnosnika.

- Ovo izvješće prvi puta donosi jasnu sliku o tome koliko je vlada potrošila i na što je potrošen novac, rekao je šef NAO-a, Gareth Davies.

Velika Britanija je napustila EU 31. siječnja, u najvećem geopolitičkom prevratu zadnjih desetljeća kojim je okrenula leđa 47-godišnjem članstvu u EU-u.

Zbog toga se među ostalim morala provesti obuka carinskih službenika, te zaposliti više ljudi za pregovore o trgovinskim sporazumima.

Više od pola novca potrošila su ministarstvo za zaštitu okoliša, hranu i ruralna područja, ministarstvo unutarnjih poslova te Carinska i porezna uprava.

NAO je naglasio da se radi o najnižoj procjeni, te da bi troškovi mogli biti i puno viši.

Dogovoreno prijelazno razdoblje između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva traje do kraja ove godine do kada se pravila EU-a primjenjuju i dalje kako bi omogućila Londonu i Bruxellesu da pokušaju doći do dogovora o budućim odnosima nakon brexita.