Britance prošla želja za slavljem

„Oprezno, ali nepovratno" - tako je britanski premijer Boris Johnson najavio postupno ukidanje mjera protiv širenja koronavirusa u svojoj zemlji. I 19. srpnja ove godine su u Velikoj Britaniji ukinuta i posljednja ograničenja, kao što su držanje razmaka i nošenje maske. Mladi željni noćnog provoda slavili su dan slobode „Freedom Day" opušteno u diskotekama i klubovima. Ali, stotinu dana kasnije mnogima nije do slavlja.

Velika Britanija u međuvremenu ima jednu od najvećih stopa novih infekcija na svijetu. Sedmodnevna incidencija iznosi oko 485, uz tendenciju rasta. Kampanja cijepljenja slavljena kao „čudo", jer je na početku išla brže nego u većini članica Europske unije, zapada u poteškoće kod nastojanja da se starijim osobama i mladima da dodatna doza cjepiva.

Strah od preopterećenja zdravstvenog sustava

U posljednje vrijeme se broj novih infekcija popeo na gotovo 50.000. Više od 1.000 ljudi svakodnevno završi u bolnici, više desetaka svakodnevno umre. Nova mutacija koronavirusa, koja je možda malo zaraznija od dosadašnjih, zasad ne izaziva zabrinutost. Na stranačkom kongresu u Manchesteru početkom listopada Johnsona su još slavili zbog toga što Velika Britanija ima „već mjesecima jedno od najotvorenijih gospodarstava i društava".

Ali stručnjaci, liječnici i ostali, upozoravaju da bi sad moglo biti ugroženo obavljanje liječničkih zahvata u bolnicama koji su odgođeni zbog pandemije. „Mi smo dosegli limit, a tek je sredina listopada. Trebalo bi jako puno sreće da se nakon tri mjeseca ne nađemo u novoj teškoj zdravstvenoj krizi", kaže Matthew Taylor, direktor Saveza organizacija vlasnica bolnica Nacionalnog zdravstvenog sustava NHS-a u razgovoru za novine Guardian. Savez liječnika BMA (British Medical Association) predbacuje vladi da „svjesno djeluje neodgovorno".

Taylor kao i mnogi drugi zahtijeva da vlada sad aktivira svoj plan B najavljen prije nekoliko tjedana. To bi značilo, primjerice, ponovnu obvezu nošenja maske u pretrpanim prostorima i obvezu pokazivanja potvrde o cijepljenju pri ulasku na velike priredbe.

Gospodarski interesi

I šef Saveza liječnika BMA Chaand Nagpaul zahtijeva da se odmah uvedu mjere zaštite od korone. Vlada je obećala da će aktivirati plan B ako bude prijetila opasnost da Nacionalni zdravstveni sustav bude preopterećen, kaže on. „Kao liječnici koji se nalaze u prvim redovima možemo apsolutno reći da je ta točka sada dosegnuta", kaže Nagpaul.

Ali, vlada još ne želi odustati od svoga obećanja velike slobode, ministar zdravstva Sajid Javid je nedavno rekao da još nije vrijeme za aktiviranje plana B. On je, istina, upozorio da bi broj novih infekcija ubrzo mogao dosegnuti 100.000 dnevno. Ali umjesto uvođenja ograničenja on se zalaže da se ljude jače poziva da se cijepe. S veseljem je Javid objavio da je više od šest milijuna ljudi u Velikoj Britaniji dobilo dodatnu dozu cjepiva.

Kako je objavio online-portal Politico, ostajanje vlade kod dosadašnjeg kursa moglo bi inati financijske razloge. Interni dokumenti, iz kojih je Politico u utorak citirao dijelove, navode štetu za britansko gospodarstvo zbog petomjesečnih mjera ograničenja nazvanih plan B s obvezom nošenja maske i radom od kuće, procijenjeni su na oko 18 milijardi funti (oko 21,4 milijarde eura).

Ubrzati cijepljenje

Zašto bi Velika Britanija mogla ponovo postati zemlja s teškim stanjem u pandemiji ima više razloga. Možda se sada osvećuje britansko čudo cijepljenja, jer djelovanje cjepiva popušta, kako pretpostavlja jedan novinar Financial Timesa koji se bavi analizom podataka. Ta se pojava pokazala i u Izraelu. Usporedba statistika različitih zemalja pokazuje također da bi okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenim prostorijama bez ikakvih mjera ograničenja moglo biti jedan od glavnih razloga za rast broja infekcija, kaže novinar FT-a John Burn-Murdoch na Twitteru.

Do sličnih zaključaka dolazi i epidemiolog Neil Ferguson s Imperial Collegea u Londonu. On sa zabrinutošću gleda prije svega na veliku stopu infekcija među mladima. Djeca od 12 do 15 godina u Engleskoj dosad dobivaju samo jednu dozu cjepiva, a stopa cijepljenosti je niska. On zato zahtijeva cijepljenje mladih i drugom dozom i ubrzanje ukupne kampanje cijepljenja.

U Njemačkoj je stanje daleko od britanskih brojki. Sedmodnevna incidencija je oko 110. Ministar zdravstva Jens Spahn želi da s krajem studenoga završi, odnosno da ne bude produženo epidemijsko stanje nacionalnih razmjera, što je osnova za uvođenje mjera ograničenja. To, istina, nije „Freedom Day", jer mjere kao držanje razmaka i higijene ostaju na snazi, ali neki upozoravaju da bi pučanstvo to moglo shvatiti kao kraj svih mjera ograničenja. Je li to poželjno, u to se može sumnjati ako se ima na umu iskustva iz Velike Britanije.