Brexit se komplicira?

Očekuje se da će vlada imati dovoljno glasova za zakon nakon što je premijer Boris Johnson napravio kompromis s pobunjenim zastupnicima u svojoj konzervativnoj stranci, podnoseći amandman kojim se od parlamenta zahtijeva da odobri bilo kakvu primjene ovlasti poništenja sporazuma o povlačenju.

Johnson želi stvoriti pravnu "sigurnosnu mrežu" koja mu daje ovlasti poništenja odredbe koja bi Sjevernoj Irskoj nametnula druga carinska pravila nakon brexita od ostatka Ujedinjenog Kraljevstva.

Odredbom se želi spriječiti stvaranje graničnih provjera na granicama Sjeverne Irske, koja napušta EU kao dio Ujedinjenog Kraljevstva.

Kritičari, uključujući pet bivših britanskih premijera i nekoliko visokih konzervativaca, upozorili su da bi se izmjenom dijela sporazuma o Brexitu moglo prekršiti međunarodno pravo i potkopati povjerenje EU-a i drugih partnera.

U raspravi u britanskom parlamentu u ponedjeljak, Theresa May, Johnsonova prethodnica na mjestu premijera, rekla je da prijedlog zakona o unutarnjim tržištima Velike Britanije "dovodi u pitanje integritet Velike Britanije".

"Vjerujem da će vladina spremnost da jednostrano napusti međunarodni sporazum ili dijelove međunarodnog sporazuma koji je potpisala ... rezultirati time da će neki dovesti u pitanje spremnost vlade da se u potpunosti provedu mjere sporazuma o Velikom petku iz Belfasta", rekla je May.

"To će zauzvrat dovesti do toga da će neke zajednice s manje volje vjerovati vladi Ujedinjenog Kraljevstva, a to bi moglo imati posljedice na spremnost ljudi u Sjevernoj Irskoj da ostanu dio Velike Britanije."

Sporazum o Velikom petku iz 1998. godine podupire krhki mirovni proces Sjeverne Irske, koji je okončao desetljeća sektaškog nasilja.

Skupština Sjeverne Irske u ponedjeljak je iznijela svoje protivljenje zakonu, upozorivši da bi to moglo ugroziti mirovni proces.

Skupština je glasala sa 48 prema 36 za prijedlog irske republikanske stranke Sinn Fein koji poziva na punu provedbu odredbe o Sjevernoj Irskoj u sporazumu o povlačenju.

Odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney dala je prošli tjedan ostavku na ulogu britanske posebne izaslanice za slobodu medija, kao znak protivljenja zakonu.

"Potreslo me saznanje da vlada namjerava donijeti zakon - Zakon o unutarnjem tržištu - kojim bi se, bude li donesen, prema vladinu vlastitom priznanju," prekršilo međunarodno pravo ", napisala je Clooney u pismu ministru vanjskih poslova Dominicu Raabu.

Britanija je službeno napustila EU u siječnju i ušla u prijelazno razdoblje do kraja godine, tijekom kojeg i dalje pripada jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji EU.

Dvije strane održale su nekoliko krugova pregovora o trgovinskim aranžmanima nakon brexita, ali čini se da su pregovori zapali u slijepu ulicu.

Johnson je obećao da će završiti pregovore ako do sredine listopada ne bude postignut dogovor, ustrajući na tome da bi brexit bez dogovora bio "dobar ishod" za Veliku Britaniju.