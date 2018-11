Brexit dobio zeleno svjetlo. Kako dalje?

Bio je ovo jedan od kraćih EU samita. Nakon što je predsjednik Vijeća Europske unije Donald Tusk s predsjednicama država i vlada 27 članica EU-a na „radnom sastanku" razmijenio mišljenje i nakon što je zaključeno da su ispunjeni svi uvjeti za Članak 50 EU ugovora o napuštanju zemalja članica u prostoriju je puštena i britanska premijerka Theresa May.

Dopune do posljednjeg trenutka

Prihvaćen je ugovor na kojem se radilo 20 mjeseci 600 stranica obima i koji utvrđuje da će Velika Britanija u prijelaznoj fazi do kraja 2020. ostati članica zajedničkog tržišta ali da neće imati pravo govora. Za to vrijeme bi se trebalo razgovarati i u budućim odnosima Velike Britanije i EU-a. London bi isto tako još trebao uplatiti 39 milijardi eura u zajedničku blagajnu. Dio „deala" je i izjava o budućim odnosima čiji cilj je reguliranje odnosa, od sigurnosno-političkih do privrednih. Granica između Sjeverne Irske i Irske bi trebala ostati „meka". Zati su tu još i ankesi o ribarstvu (na kojem je insistirala Francuska) i Gibraltaru (na insistiranje Španjolske) koji i dalje status ove enklave ostavlja otvorenim. Pitanje Gibraltara je bilo i posljednje otvoreno pitanje u dugom procesu sklapanja ugovora. Španjolski premijer Pedro Sanchez je tek jučer nakon razgovora s Donaldom Tuskom povukao svoj veto.

Nema mjesta slavlju

Još jučer je britanska premijerka Theresa May još srela Donalda Tuska i predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera kako bi se otklonile i posljednje nedoumice. Tusk je još jednom dao do znanja da je Brexit zapravo jedna žalosna činjenica. Velika Britanja će 29. ožujka 2019. nakon 39 godina „braka" napustiti EU. Juncker je bio još emotivniji i napuštanje Ujedinjenog Kraljevstva je nazvao „katastrofom". Tusk je istodobno izrazio zadovoljstvo time što je svima pošlo za rukom sastaviti dokument kojim je „šteta od Brexita svedena na najmanju moguću mjeru".

No možda je sve to račun bez krčmara. Jer Britanski parlament još mora „blagosloviti" ovaj dogovor. Posljednjih tjedana se činilo kao da Theresa May nema većinu u parlamantu za svoj projekt Brexita. Zato se danas i obratila građanima Velike Britanije i u, pomalo dramatičnom tonu, preko nekoliko vodećih dnevnika svoje sugrađane preklinjala da prihvate i podrže ovu formu Brexita koja je „najbolje moguće što se moglo izvući za Veliku Britaniju". To je, kako pišu britanske novine, početak strategije britanske premijerke koja bi u sljedećim tjednima na isti način trebala „obraditi" i ostale dijelove društva poput poduzetništva.

Velika prepreka: Britanski parlament

Jer protivnika je još mnogo. Bivši Brexit ministar Dominic Raab je iznova žestoko kritizirao sporazum o Brexitu. „Ja ne kažem da je bolje da ostanemo u EU-u. Ali ako me sada postavite pred izbor: ovaj sporazum ili ostanak u EU onda moram reći da sporazum donosi pogoršanje. Mi ćemo biti vezani i dalje istim pravilima ali bez da imamo utjecaja na njihovo donošenje ili promjene", rekao je Raab za BBC.

Glasanje u Britanskom parlamentu predviđeno je za 10. prosinca. Nakon toga Brexit deal mora još potvrditi i EU parlament u Strasbourgu a nakon toga, u siječnju ili veljači, bi trebala uslijediti i pravno obvezujuća odluka Vijeća Europske unije.