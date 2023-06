Borba nije gotova dok država ne zaštiti trans ljude

Ovogodišnja Povorka ponosa ove se godine održava pod geslom "Zajedno za trans prava!" i posvećen je trans zajednici, svim interseksualnim, rodno varijantnim i nebinarnim osobama.

"Naše borbe nisu završene"

"Glasno prosvjedujemo i kažemo da nam je dosta homofobije, bifobije, transfobije i interfobije. LGBTQ zajednica postala je snažan, odgovoran i samosvjestan dio naše zemlje, ali nažalost naše borbe nisu završene sve dok naši zakoni i naše institucije ne prepoznaju i ne zaštite sve naše trans sestre i braću", istaknuto je na skupu.

Organizacijski odbor Povorke ponosa na skupu je naveo da u zadnjih godinu dana svjedočimo jačanju transfobije, govoru mržnje, diskriminacije i nasilja, usmjerenog prema trans osobama.

"Na meti smo raznih političkih aktera koji svoje karijere grade na uštrb trans osoba, naših prava i života. U kapitalističkom društvu koje traži brze i lake klikove našli su se razni samoproglašeni stručnjaci i transfobi, a kad im ponestane reklama, senzacionalistički nas mediji koriste za podizanje svoje čitanosti", istaknuli su.

Iz Organizacijskog odbora naveli su i da su trans osobe često izložene nasilju i zlostavljanju. Kažu i da im je 'uskraćeno pravo na osobni identitet, na slobodu kretanja u javnom prostoru, na tjelesnu autonomiju te pravo na privatni i obiteljski život'.

"Mi smo tu da se borimo za sebe i za one čiji se glas ne čuje", dodali su i dobili pljesak okupljenih.

Povorku su s ulica i trgova gledali brojni građani i turisti

Zvuk bubnjeva, glazbe, zvižduka i pljeska orio se centrom Zagreba poslijepodne nakon što je povorka oko 16 sati krenula s Rooseveltovog trga. Povorku su gledali brojni građani i turisti. Kod Ribnjaka su s balkona pušteni šareni baloni i razvijena je velika zastava duginih boja.

U veseloj i šarenoj povorci mogli su se vidjeti razni rekviziti, zastave, ali i transparenti poput: "Mizoginija ubija", "I see gay people", "More love less hate" (više ljubavi, manje mržnje).

Na Ribnjaku vlada opuštena atmosfera uz glazbene ritmove, a sudionici zagrebačkog "prajda" sjede na travi, plešu ili se druže, a u parku su ostali do 21,30 sati uz zabavni i aktivistički program.

Službeni after-party "HeatRave" održan je u Boogaloo-u u 22 sata, gdje će u sklopu programa nastupali zagrebački drag kolektiv House of Flamingo i Jovanka B. Titutka, koja je nedavno bila dijelom nastupa benda Let3 na Euroviziji.

22. Povorku ponosa zajednički su organizirali kolekTIRV, Zagreb Pride, Dugine obitelji, K-zona, House of Flamingo, Trans Mreža Balkan, Ponosni Zagreb, Zbeletron, uz podršku Grada Zagreba.