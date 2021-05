Boranki nagrada za Europskog građanina godine

Kampanja Boranka započela je 2018. godine kao odgovor na katastrofalne požare u Dalmaciji. Do sada je u njoj sudjelovalo više od više od 7.000 volontera koji su na opožarenim područjima posadili više od 85.000 novih stabala.

Time je Boranka postala najveća volonterska akcija pošumljavanja požarišta u Europi i nagrada joj je, prigodno, uručena u zagrebačkom Botaničkom vrtu.

"Ovo je prvi put da je nagradu Europski građanin u Hrvatskoj osvojila jedna ekološka inicijativa, do sad su to uglavnom bile inicijative iz područja kulture, medicine i humanitarne udruge", istaknula je Staničić i dodala da "napori Boranke pomažu da EU što brže dođe do cilja svog Zelenog plana da do 2050. postane prvi klimatski neutralni kontinent".

Savez izviđača Hrvatske (SIH) Boranku je predstavio i u brojnim drugim državama kao jedan od najpozitivnijih europskih primjera kako se građani i institucije mogu osobno uključiti u obnovu prirode.

Snažnu potporu SIH-u dali su Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatske šume, Hrvatska vatrogasna zajednica i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite i njihovi su predstavnici biti među uzvanicima na svečanoj dodjeli nagrade u Botaničkom vrtu.

Simeonove Staničić rekla je da se "vidi često da je neka inicijativa toliko pozitivna i ima toliko europski doseg".

Eurozastupnik Karlo Ressler započeo je svoj govor izrekom da je za "davanje posebnosti našim prolaznim životima potrebna jedna od tri stvari".

"Odgojiti dijete, napisati knjigu ili posaditi drvo. Ova inicijativa stoga pokazuje koliko je njihova ideja transcendentalna, nadilazi običnu akciju i volonterski angažman i ostavlja puno dublji trag na ekologiju i naš planet", rekao je Ressler uz zahvale cijelom timu kampanje.

Predsjednici SIH-a Lidija Pozaić Frketić i koordinator kampanje Boranka Dan Špicer kratko su se zahvalili svima na pomoći i podršci.

Nagrada Europski građanin priznanje je kojim Europski parlament vrednuje rad na promicanju europskog zajedništva i solidarnosti te poticanju aktivnosti kojima se konkretno izražavaju vrijednosti sadržane u Povelji EU-a o temeljnim pravima.

Priznanje se dodjeljuje od 2008. godine odabirom nacionalnih laureata u svakoj državi članici EU-a.