Bonami stigao u Hrvatsku

Bonami, jedan od najvećih europskih trgovaca namještajem i proizvodima za dom, stigao je u Hrvatsku, s više od 45 000 proizvoda u svojoj e-trgovini, a najavljuje i otvaranje fizičke trgovine u Zagrebu. Bonami želi nadahnuti kupce na stvaranje lijepih interijera i domova ugodnih za život te stoga nudi visokokvalitetne, a istodobno povoljne proizvode, kao i vrhunsku uslugu, od besprijekorne dostave do usluge dizajnera za interijere.

Ponuda je za sada usmjerena na iznimno raznovrsne dodatke i ukrase za dom te manji namještaj, kao što su fotelje, stolići i tepisi, a sljedećih mjeseci proširivat će je i većim komadima kao što su dvosjedi, trosjedi, komode i ormari. Uz to, Bonami kupcima nudi brzu dostavu u roku od dva do četiri radna dana ili najviše pet dana za neke dijelove Hrvatske za više od 20 000 proizvoda koje ima spremne na skladištu. Kupci će moći odabrati i proizvode koji se proizvode nakon narudžbe, a dostava je u roku od nekoliko tjedana. Također, povrat je moguć 365 dana nakon kupnje, u originalnom pakiranju proizvoda i bez navođenja razloga za povrat. Proces je prilagođen potrebama kupaca, tako da mogu samostalno vratiti proizvod na adresu Bonamija u Hrvatskoj ili će ga na kućnoj adresi kupca preuzeti Bonamijeva dostava, nakon dogovora sa službom za korisnike.

- Kupci u Hrvatskoj vole online kupnju i tržište stalno raste, bez naznaka usporavanja. No, potencijal je i dalje velik, osobito za pouzdanu e-trgovinu kao što je Bonami. Uvjeren sam da će lokalni tim u Hrvatskoj dovesti Bonami tijekom sljedeće tri godine među tri vodeće domaće online trgovine s ponudom namještaja i proizvoda za dom, jednako kao što smo to već napravili na tržištima u Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj - rekao je Pavel Voparil, predsjednik Uprave Bonamija.

Voparil je kompaniju osnovao 2013. godine u Češkoj, a već sljedeće godine proširila se u Poljsku te zatim u Slovačku, Rumunjsku i Mađarsku. Najnoviji val ekspanzije doveo je Bonami u Hrvatsku, Sloveniju, Litvu i Latviju. Voparil ističe da 2020. nije bila jednostavna, ali su ostvarili poslovni uspjeh jer su kupci prepoznali prednosti koje im nudi online kupnja u odnosu na konkurenciju koja je ponajprije usmjerena na svoje fizičke trgovine. Ostvareni uspjeh usmjeravaju na daljnji rast i širenje, a dolazak u Hrvatsku procjenjivali su na osnovi ekonomskih i demografskih pokazatelja te stanja u industriji i kod konkurencije. Presudilo je povjerenje u rast hrvatskog tržišta i gospodarstva, ističe Voparil, kao i spremnost Bonamija na daljnju internacionalizaciju poslovanja, s fokusom na jedinstvenost svakog tržišta i učinkovitost poslovnih procesa.

Također, Bonami je prošle godine udvostručio kapacitete središnjeg skladišta u Poljskoj. Tako sada na više od 40 000 četvornih metara može spremiti proizvode za isporuku kupcima na svih devet postojećih tržišta, kao i na potencijalnim novima.

Iz Bonamija ističu da u svojoj ponudi imaju širok izbor pažljivo odabranih proizvoda koji slijede moderne trendove u dizajnu interijera, tako da kupci mogu birati od manjih proizvoda za kuhinju ili kupaonicu, preko tepiha i tekstila za dom, pa sve do manjeg, a uskoro i većeg namještaja. Ponuda obuhvaća cijelu lepezu stilova, od industrijskog, rustikalnog, romantičnog ili skandinavskog do glamuroznog, kao i sve potrebe kupaca i sve prigode, od školaraca do proslave blagdana. Bonami uistinu želi nadahnuti svoje kupce kako bi im bio partner za nove ideje i primjenu trendova iz cijelog svijeta, zaključuju u Bonamiju.