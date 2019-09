Bogat program Festivala svjetske književnosti

Sedmi Festival svjetske književnosti nakladnika Frakture ove će se godine održati od 8. do 14. rujna na novoj lokaciji, u Hrvatskom glazbenom zavodu (HGZ) u Zagrebu, a bogat program s više od stotinu inozemnih i domaćih književnih gostiju.

Među njima su i američki dobitnik Man Bookera Paul Beatty i miljenik hrvatske publike Jorge Bucay, a festival će otvoriti jedan od najznačajnijih suvremenih španjolskih autora Fernando Aramburu.

Stotinjak gostiju s tri kontinenta

Fokus 7. FSK-a bit će na književnosti španjolskog jezika, pa će festival tako u nedjelju 8. rujna otvoriti Fernando Aramburu, jedan od najznačajnijih suvremenih španjolskih autora koji će predstaviti svoj nagrađivani roman "Patria", preveden ili se prevodi na više od 30 svjetskih jezika i samo u Španjolskoj prodan u više od milijun primjeraka. Od autora španjolskoga govornog područja Serdarević je najavio i "jednog od najvažnijih svjetskih gestaltera, miljenika hrvatske publike", Argentinca Jorgea Bucaya.

Na festival dolazi i velika zvijezda svjetske književne scene Samanta Schweblin, te kolumbijska autorica Laura Restrepo. Nadalje, dolazi i jedan od najprevođenijih suvremenih turskih književnika, "zanimljiv disidentski pisac" Burhan Sonmez, dobitnik ovogodišnje nagrade Vilenica Dragan Velikić, "autor koji se usudio nastaviti djelo Stiega Larssona" David Lagercrantz, te nagrađivana irska autorica Eimear McBride.

Tu su i srpski književnik Srđan Valjarević, zvijezda austrijske književnosti Robert Menasse, slovenska autorica Mojca Kumerdej i francuska spisateljica Maylis de Kerangal.

Od hrvatskih autora za sad su najavljeni Julijana Adamović, Jurica Pavičić, Olja Savičević Ivančević, Marina Vujičić, Nebojša Lujanović, Luiza Bouharaoua, Dinko Kreho, te Marija Dejanović.

Nastavlja se suradnja s hrvatskim PEN-om

U suradnji s hrvatskim centrom PEN-a među gostima će biti i katalonski pjesnik i aktivist Carles Torner, direktor međunarodnog PEN-a, a program će ugostiti i pjesnika Georgea Angela Marija Quintera. Suradnja s hrvatskim centrom PEN-a obuhvaća i obilježavanje 20 godina jedne od najvažnijih platformi za promociju poezije Lyrikline.

O tome će na festivalu govoriti Thomas Wohlfahrt, Christiane Lange, Jan Wagner, Zvonko Maković i Tomica Bajsić. Ove godine dvije pjesničke večeri održat će se u prostoru Atelijera Meštrović u Mletačkoj ulici.

Predsjednik hrvatskog PEN-a Tomica Bajsić rekao je kako mu je iznimno drago što se već šestu godinu za redom nastavlja suradnja s FSK-om, jednom od najvažnijih književnih manifestacija na našim prostorima, a s ciljem promidžbe pjesničke riječi koja tako postaje "dio svakodnevnice življenja".

Nastavlja se i suradnja sa slovenskim književnim Festivalom Vilenica i irskim Međunarodnim književnim festivalom Cúirt iz Galwaya, europske prijestolnice kulture 2020., pa će se tako dio programa odvijati u sklopu dvogodišnjeg projekta suradnje koji podupire EACEA pod nazivom 'Read Me I am Yours'. Program će u zagrebačkom MSU-u na rezidenciji za mlade pisce ugostiti Ukrajinca Myroslava Laiuka i španjolsku pjesničku zvijezdu Elenu Medel.

Promocije, tribine i stručna predavanja

Osim tradicionalnih Tribina 'Razotkrivanje', 'Dvostrukih portreta' i programa 'Pisac i njegov čitatelj', program 7. FSK-a kao i svake godine uključuje 'Književne matineje' za učenike zagrebačkih srednjih škola i gimnazija, a važan dio festivala ponovo će biti stručna predavanja i diskusije.

Tako će publika FSK-a moći čuti predavanje o slavnome poljskom književniku Stanisławu Ignacyju Witkiewiczu o 80-godišnjici njegove smrti; zatim predavanje o ulozi Roberta Musila u europskoj književnosti povodom izdavanja treće knjige "Čovjeka bez osobina" u hrvatskom prijevodu, te predavanje najvećeg stručnjaka za Leonarda da Vincija Alessandra Vezzosija u povodu obilježavanja 500 godina od njegove smrti.

Održat će se i nekoliko okruglih stolova, "Svijet bez zidova" povodom 30-godišnjice pada Berlinskog zida, a u svjetlu najave gradnje Trumpova zida na granici s Meksikom; zatim okrugli stol "Uloga katedrala danas i sutra", povodom požara na katedrali Notre-Dame u Parizu i u suradnji s Francuskim institutom u Zagrebu.

Najavljen je također i razgovor s njemačkim filozofom i publicistom Wolframom Eilenbergerom, autorom jedne od najprodavanijih i najviše prevođenih knjiga o filozofiji "Vrijeme čarobnjaka".

Bogat popratni program

Tradicionalan dio festivalskog programa su i izložbe likovnih umjetnika, pa će tako u Studiju Moderne galerije 'Josip Račić' dvadesetak eminentnih i nadolazećih hrvatskih likovnih umjetnika pod kustoskim vodstvom Tomislava Buntaka izložiti svoje slike, crteže i kolaže inspirirane djelima književnika.

U Galeriji Šira održat će se izložba rješenja za plakate FSK-a koje su oblikovali studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u protekle tri godine u sklopu festivalskoga natječaja.

Izložba portreta ovogodišnjih sudionika Festivala ove će godine biti izložena u HGZ-u, a u galeriji KIC-a jedan od najcjenjenijih suvremenih austrijskih fotografa Kurt Kaindl predstavit će izbor svojih fotografija s putovanja sa salcburškim piscem Karl-Markusom Gaußom.

Filmski program prikazat će tri filma inspirirana književnošću, poljske igrane filmove "Nezasićenost" (rež. Wiktor Grodecki) i "Oproštaj od jeseni" (rež. Mariusz Trelińśki), te francuski film "Corniche Kennedy" (rež. Dominique Cabrera).

Sva će događanja biti simultano prevođena. Ulaz na većinu događaja bit će besplatan, dok će se večernji programi u velikoj dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda naplaćivati, a svaka ulaznica bit će vaučer za popust u Festivalskoj knjižari.