"20 godina okusa - knjiga Ane Lisak zalog je gastro budućnosti

Čak sedam milijuna jela jedna je žena sa svojim timom poslužila Hrvatskoj i Europi. Ana Lisak ovih je dana posebno ponosna. Zajedno sa chefovima Petrom Pavlovićem i Mladenom Križanovićem u povodu dvadeset godina uspješnog rada predstavlja kuharicu „20 godina okusa".

Ova jedinstvena kuharica sadrži 40 recepata iz bogatog opusa onih koje su tijekom godina marljivo prikupljali radeći s gostima i partnerima. Namijenjena je ljudima koji nemaju puno vremena, žele kvalitetno i zdravo pojesto, a da pri tom to nije samo neki ručak koji uključuje vinski gulaš, grah ili fileke, kako je to bilo prije kojih dvadesetak godina.

„Kuharica se sastoji od dva dijela. I jedan i drugi dio su autorski radovi naših kuhara Pere Pavlovića i Mladena Križanovića. Ona se obraća mladim, urbanim ljudima. Mnogi recepti i fotografije jela nalaze se na društvenima mrežama ili na internetu, a pri tome nemaju adekvatni recept za pripremu tih jela kod kuće. Zato smo se i okrenuli prema mladim, modernim ljudima koji nisu pretjerano vješti u kuhinju ali htjeli bi zadiviti same sebe pa i svoje prijatelje svojim izučenim kulinarskim vještinama, odnosno pripremom nekih neobičnih jela, koja izgledaju atraktivno i egzotično!" - izjavila je Ana Lisak iz Tima Catering Lisak, jedne od najuspješnijih hrvatskih tvrtki.

Na stotinjak stranica nalaze se recepti koji će oduševiti naše najmilije. Uz jednostavne upute i objašnjenja postupka vrlo ćemo ih lako pripremati u vlastitom domu. Uz naše mediteransko područje, zastupljene su i kombinacije jela. Nekoliko recepata je prava sinergija i sljubljivanje Hrvatske i dalekog Japana u kojem se školovao chef Mladen Križanović.

"Moja inspiracija za jela proizašla je iz mojih iskustava na edukacijskom putovanju u Japanu. Većina stvari koje su me se tamo osvojile, a da su jednostavne za kućnu pripremu, odlučio sam uvrstiti u ovu kuharicu, naravno sa svojim malim dodatkom. Svakako bih izdvojio goveđi grilani jezik, shiitake gljive, pileća juha i poke od lososa. Svoj dio kuharice pisao sam za ljude koji su entuzijastični za kuhinju, koji vole kuhati doma i ne boje se probati nove stvari. Niti jedno jelo nije tipično za naše područje, stoga treba biti otvoren prema novim okusima, novim jelima pa čak i ako se to nekome ne svidi na prvu. Jelu, pogotovo nekom stranom jelu, uvijek treba dati i treću priliku!" - izjavio je Mladen Križanović.

Kuharica je nastala na prijedlog chefa Pere Pavlovića koji je godinama edukator osoblja Cateringa Lisak. Kako je kroz godine prikupljao vlastite recepte došao je na ideju da ih zajedno objedine u pravi gastro vodič koji će nam pomoći da i mi sami zablistamo u kuhinji.

"Tijekom dvadeset godina zajedničkim smo snagama uspješno realizirali mnoge zahtjevne projekte, educirali, informirali, usmjeravali i pružali podršku zaposlenicima. Godine iskustva u kuhinji, mašta, ambicioznost, ali i samokritičnost doveli su nas do razine na kojoj smo danas gdje s jednakom strašću pristupamo svakom jelu kako bi od vrhunskih namirnica stvarali moderna i ukusna jela s dizajnom koji očarava naše goste!" - izjavio je Petar Pavlović

Jedna od vodećih hrvatski poslovnih žena Ana LIsak i sama je odrasla u okruženju u kojem se uvijek kuhalo: "Ja privatno kod kuće uopće ne kuham, jednostavno nemam vremena. Kuhala sam do prije 10-tak godina i to od doručka do večere po tri jela. Iz obitelji sam u kojoj se jako puno davalo važnosti kuhanju. Moja majka i baka I svi kojih se sjećam, dnevno su kuhali tri do četiri različita jela. Ako netko ne voli čušpajz, peklo se neko meso ili nešto treće što je bilo. Kolači su se pekli minimalno tri puta tjedno. Ovom smo kuharicom ljudim htjeli olakšati svakodnevicu dajući im izbor i brzo snalaženje u pripremi nekih novih jela koja će zasigurno zavoljeti!"