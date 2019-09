Otkrivena tri djela Marka Marulića

U Arhivu Franjevačkog samostana u Dubrovniku pronađena su, odnosno identificirana, tri manja djela Marka Marulića na hrvatskome jeziku, a riječ je o opisu života i mučeništva sv. Dujma i sv. Staša i prijenosu njihovih moći iz Solina u Split, izvijestili su u ponedjeljak iz samostanske Knjižnice i arhiva.

Posve je vjerojatno da su upravo Marulićeve hrvatske vitae (žića), odnosno životopisi dugo vremena bile čitane splitskom puku u povodu blagdana sv. Duje, o čemu inače govore povijesni izvori, rekao je dr. fra Stipe Nosić iz Knjižnice i arhiva dubrovačkog samostana Male braće.

U Arhivu Male braće u Dubrovniku čuva se pomiješani kodeks br. 589 u kojemu je uvezan i rukopisni sveščić splitskoga podrijetla u prijepisu iz 1560. Kako je utvrdio prof. Zvonko Pandžić iz Würzburga (Njemačka), sveščić sadrži autorska djela Marka Marulića.

U njemu se zapisane tri vitae (žića) na hrvatskome jeziku, koje su sačuvane isključivo u ovom rukopisu Male braće: Čten'je života i muke blaženoga i sfetoga Dujma, Čten'je života i muke blaženoga Staša mučenika i Čten'je prinesen'ja telez svetoga Staša i svetoga Dujma iz Solina grada u Split grad.

Nakon toga slijede ulomci iz poznatih Marulićevih hrvatskih pjesama i drama, tako An'jelske kriposti, pjesma je u slavu sv. Jeronima, tri marijanske pjesme, ulomak iz drame Govorenje svetoga Bernarda od duše osujene, ulomak iz Dobrih nauka, te, na kraju, pjesma u čast sv. Lovrinca, koja dosada nije pripisivana Marku Maruliću. Zanimljivo je da je od tri spomenuta žića objavljeno, što se zna, jedino Čten'je života i muke sv. Dujma, i to još 1880. u Njemačkoj. To je istraživao poznati njemački indogermanist i slavist August Leskien (1840.-1916.). On je utvrdio splitsko podrijetlo djela, ali nije naveo tko bi mogao biti autor.