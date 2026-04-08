Boehringer Ingelheim RCV: snažan rast u 2025.

Boehringer Ingelheim RCV (Regionalni centar u Beču) nastavio je rasti u poslovnoj 2025. godini. Neto prodaja u segmentima humanih lijekova i zdravlja životinja porasla je za 8,6 % na 1.588 milijuna eura (2024.: 1.461,8 milijuna eura).

Segment humanih lijekova ponovno je ostvario pozitivan razvoj te je zabilježio rast od 7,8 % na 1.345,8 milijuna eura (2024.: 1.247,8 milijuna eura). Ukupno se u 2025. godini terapijama tvrtke Boehringer Ingelheim RCV liječilo oko 7,9 milijuna pacijenata.

Neto prodaja društva Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG iz segmenta humanih lijekova, zdravlja životinja i biofarmaceutske proizvodnje porasla je za 14,8 % na 2.476 milijuna eura (2024.: 2.156 milijuna eura). Smanjeni utjecaj određenih jednokratnih čimbenika imao je pozitivan učinak. Nakon niže neto prodaje i dobiti u 2024. godini, poslovanje se u 2025. godini normaliziralo i značajno poboljšalo.

„Možemo se osvrnuti na iznimno uspješnu poslovnu godinu u kojoj smo čak nadmašili očekivanja. Sada smo usmjereni na to da nove proizvode, koji su već odobreni u drugim regijama, što brže učinimo dostupnima pacijentima u RCV regiji", izjavio je Pavol Dobrocky, regionalni direktor Boehringer Ingelheim RCV-a.

Uz Austriju, Regionalni centar u Beču odgovoran je za više od trideset tržišta u srednjoj i istočnoj Europi, središnjoj Aziji te za Izrael i Švicarsku. Na dan 31. prosinca 2025. RCV je zapošljavao ukupno 5.377 zaposlenika u regiji (2024.: 4.940).

Humani lijekovi kao pokretač rasta

Boehringer Ingelheim RCV povećao je prodaju u segmentu humanih lijekova u 2025. godini za 7,8 % na 1.345,8 milijuna eura. Lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, zatajivanja srca i kronične bubrežne bolesti, nastavio je rast u RCV regiji uz povećanje prodaje od 23,8 %. Prodaja terapija za liječenje rijetkih respiratornih bolesti također je porasla. U liječenju kroničnih fibrozirajućih bolesti pluća, zabilježili smo rast od 20,3 %.

Portfelj trombolitičkih lijekova također je imao vrlo uspješnu godinu. Novi je lijek iz ove skupine, sada je dostupan u većini centara za liječenje moždanog udara u regiji, omogućujući brz pristup terapijama koje spašavaju živote. Zabilježen je pad prodaje starijih proizvoda koji više nisu zaštićeni patentom.

Zdravlje životinja s dvoznamenkastim rastom

Segment zdravlja životinja nastavio je snažan rast. Prodaja je porasla za 13,2 % na 242,3 milijuna eura (2024.: 214,0 milijuna eura). To je rezultat ne samo općeg rasta tržišta, već i povećanja tržišnog udjela. Uz iznimku segmenta peradarstva, koji je zabilježio blagi pad prodaje u odnosu na prethodnu godinu, društvo je ostvarilo snažan rast u svim ostalim područjima - terapijama za kućne ljubimce, u svinjogojstvu i govedarstvu.

Ovaj pozitivan razvoj posebno je potaknut prodajom, u Švicarskoj i Austriji, proizvoda za zaštitu od bolesti plavog jezika. Antiparazitici za pse i mačke ostaju najprodavanija skupina proizvoda te zauzimaju vodeću poziciju u ovom važnom tržišnom segmentu.

Biofarmacija

Biofarmaceutski proizvodni pogoni u Beču ispunili su svoje proizvodne ciljeve u 2025. godini, čime su dodatno učvrstili ulogu lokacije unutar Grupe kao ugovornog proizvođača. Službeni inspekcijski nadzori koje su proveli AGES (Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane) te nadležna tijela iz Južne Koreje i Turske, kao i više revizija kupaca, uspješno su završeni. Optimizacija procesa i stabilna razina uspješnosti u mikrobnoj i staničnoj proizvodnji pozitivno su pridonijeli ukupnim poslovnim rezultatima.

Istraživački portfelj

Tvrtka je ponovno pokazala svoj inovacijski potencijal u području onkologije. Nekoliko obećavajućih istraživačkih projekata ušlo je u fazu razvoja, čime je dodatno ojačan dugoročni istraživački portfelj Grupe. Klinička ispitivanja novih kandidata za lijekove započet će 2026. i 2027. godine, što predstavlja važan korak prema budućoj dostupnosti novih terapijskih opcija za onkološke bolesnike.

Odobrenje i stavljanje u promet novog lijeka za kronične fibrozirajuće bolesti pluća planirano je za 2026. godinu, dok bi lansiranje još tri proizvoda moglo 2028. učiniti važnom godinom za nove lijekove.

Izgledi za 2026.

„Makroekonomski utjecaji predstavljat će izazove u 2026. godini, no dobro smo pripremljeni za njihovo savladavanje", izjavio je Pavol Dobrocky. Uprava očekuje stabilan razvoj prodaje i sustavno se priprema za stavljanje novih proizvoda na tržište.