BLUE FUTURE film - tri priče o zaštiti mora

Sredozemno more je jedno od gospodarski najznačajnih mora na svijetu čija se godišnja ekonomska vrijednost procjenjuje na gotovo 400 milijardi eura. Najveći doprinos imaju ribarstvo i turizam. Desetljeća neučinkovite zaštite morskih staništa i vrsta te sve veći pritisci neodrživih gospodarskih aktivnosti ugrožavaju budućnost našeg mora i mnogih ljudi koji o njemu ovise. Uslijed mnogih ekoloških problema dolazi do pada gospodarskog i društvenog blagostanja što dovodi do rekordno visokih stopa nezaposlenosti - osobito među ženama i mladima - i sve većeg broja ljudi koji klize u siromaštvo.

WWF-ov novi dokumentarac BLUE FUTURE (Plava budućnost) govori o mladim ljudima koji su na obalama Hrvatske, Tunisa i Italije svoju strast, obrazovanje i vještine uložili u razvoj održivijeg gospodarstva u tri ključna sektora: ribarstvu, turizmu i energetici.

Marina je znanstvenica iz Baške Vode koja istraživanjem i razumijevanjem stanja škampa u Jadranu pomaže u uspostavljanju održivog gospodarenja tom vrstom. Rania je poduzetnica koja je pokrenula ekoturizam na obalama Tunisa kako bi podržala lokalnu ekonomiju i tradiciju, a Simone je talijanski inženjer koji radi na razvoju tehnologije za dobivanje električne energije koristeći morske valove i struje.

Njihove priče pokazuju ogroman ljudski potencijal na Mediteranu za razvoj novih ideja, tehnologija i pristupa koji će omogućiti prosperitet društva uz istovremenu zaštitu morskog i kopnenog okoliša. Svojim primjerima pokazuju kako bi sva nova radna mjesta trebala doprinositi zaštititi prirodnih dobara o kojima ovisimo.

Već sada tisuće mladih ljudi poput Ranije, Simonea i Marine rade na izgradnji svojih života u ravnoteži s Mediteranom. Oni su hrabri, imaju vizije i kompetencije, ali na ovako velikim promjenama ne mogu raditi sami. Potrebne su im vlade koje će donositi i provoditi zelene politike te poticati javna i privatna ulaganja koja mogu ojačati ovakve inicijative. Film poziva sve ljude Mediterana, vlade i tvrtke na zajedničko djelovanje kako bi se pokrenula i ojačala plava ekonomija u regiji. Plava budućnost prilika je za održiviji i pravedniji život.

Film BLUE FUTURE je od danas dostupan za besplatno gledanje na platformi Kino Mediteran od doma. Osim filma, WWF vas poziva na BLUE TALK s jednom od protagnostica filma, znanstvenicom Marinom Mašanović, snimateljem Antom Gugićem i voditeljem morskog programa u WWF Adriji Mosorom Prvanom.

Plavo druženje putem Zooma možete pratiti 14. prosinca u 18.30 sati na sljedećem linku: https://wwf.zoom.us/j/95479726484?pwd=T0FYNHpXd0sxUUc5MXlpYXpEV3ZYUT09

(PASSCODE: 470619)

BLUE FUTURE je kolektivni dokumentarac WWF-ove mediteranske morske inicijative, produciran i distribuiran u suradnji WWF-a i projekta COGITO, a snimila ga je međunarodna skupina filmaša koji također dijele zabrinutost za Mediteran i njegovo zdravlje: Ante Gugić iz Hrvatske, Rabii Ben Brahim "The Dreamer" iz Tunisa, Emanuele Quartarone i Beatrice Surano iz Italije.