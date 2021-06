Blood Red Shoes u Tvornici kulture

Bend iz Brightona čine Laura-Mary Carter (gitara, vokal) i Steven Ansell (bubnjevi, vokal), a dvojac je počeo na utjecajima imena poput Yeah Yeah Yeahs, The Duke Spirit ili Huggy Bear. Karizmatična Laurina pojava i čvrsto Stevenovo bubnjanje svrstavaju Blood Red Shoes rame uz rame sa sličnim žensko-muškim kombinacijama poput The White Stripesa ili Handsome Fursa. Dojmljiva rock'n'roll mašina već je otprije poznata zagrebačkoj publici, a dosadašnje nastupe mediji su uvrštavali među najbolje koncerte te godine.

Blood Red Shoes - "Cold"

Blood Red Shoes 2005. objavljuju debitantski EP kojim su osvojili nacionalne radijske postaje. Uslijedio je album "Box of Secrets", a producirao ga je Mike Crossey koji je radio s Arctic Monkeys, te suradnju nastavljaju i na hvaljenom albumu "Fire Like This", što ih vodi po svjetskim turnejama.

Blood Red Shoes - "The Perfect Mess"

"In Time To Voices" iz 2012. označio je poigravanje sa shoegazeom, akustičnim instrumentima uz potpisni alt-rock zvuk, a tada su i zacementirali pozicije headlinera na najvećim svjetskim festivalima. Uslijedio je album nazvan po bendu, s najavnim singlom "The Perfect Mess", a sami su ga producirali i objavili za vlastitu etiketu Jazz Life. Sjajnu seriju albuma nastavlja "Get Tragic" koji je rađen u suradnji s Grammyjem nagrađenim producentom Nickom Launayem (Arcade Fire, Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs).

Nakon dvije godine pauze, bend je objavio i singl "A Little Love", kao i "Misery Loves Company". Oba se nalaze na EP-u "Ø" kojim su iznenadili fanove, a nastavljaju stvarati glasnu glazbu nabijenu energijom.

Velika europska turneja vodi ih po UK-u, kao i u Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku, Austriju i Rusiju, a bit će to prilika čuti bend koji svoju prepoznatljivost gradi već gotovo dva desetljeća.

Ulaznice za zagrebački koncert u prodaju kreću u ponedjeljak 21. lipnja od 10:00 po cijeni od 80 kn u pretprodaji, a na dan koncerta cijena će biti 100 kn. Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Entria, kao i online na www.entrio.hr.