Bioraznolikost u stalnom problemu

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF danas u Davosu, gdje se održava Svjetski ekonomski forum, lansira novi alat - Filter rizika bioraznolikosti (Biodiversity Risk Filter, BRF). Ovaj je alat namijenjen kompanijama i financijskim institucijama kako bi identificirale svoje rizike utjecaja na prirodu.

Vlade zemalja diljem svijeta su u prosincu usvojile Globalni okvir za bioraznolikost posvećen kolektivnom djelovanju - hitnom prestanku uništavanja prirode, odnosno smanjenju gubitka bioraznolikosti do 2030. Korporativne i financijske institucije u tome igraju ključnu ulogu, tako što će usmjeriti vlastite investicije i poslovne modele te na taj način postići ciljeve predviđene Globalnim okvirom za bioraznolikost. Mnoge kompanije i investitori još uvijek tek pokušavaju shvatiti utjecaj vlastitih aktivnosti na prirodu, pa će zato ovaj alat poslužiti da premosti taj jaz.

Filter rizika bioraznolikosti je prvi, besplatan online alat ove vrste dostupan na platformi WWF Risk Filter Suite. Na istom mjestu se nalazi i Filter rizika vode koji služi za pomoć kompanijama i financijskim institucijama da identificiraju i poduzmu akcije koje se odnose na rizike njihovog poslovanja prema očuvanju bioraznolikosti, određivanju vrijednosti vlastitih proizvoda i investicija. Napravljen u suradnji sa Climate&Company, ovaj važan metodološki vodič korisnicima alata, a naročito financijskim institucijama, pokazuje kako Filter rizika bioraznolikosti može biti uključen u portfolio kompanija. Također, postoji i primjer, studija slučaja reprezentativnog investitora.

Globalni ekonomski i financijski sistem duboko je ukorijenjen u prirodi. Kako je priroda u velikoj krizi, tako su i kompanije i investitori svih sektora izloženi posrednim i neposrednim rizicima utjecaja na bioraznolikost. Prema nalazima Svjetskog ekonomskog foruma, više od 50% svjetskog BDP-a, odnosno 44 bilijuna dolara je visoko ili djelomično zavisno od prirode i njenih usluga.

U prosincu 2022. godine, više od 330 poslovnih i financijskih institucija iz 52 države, sa zajedničkim prihodima od preko 1.5 bilijun dolara, inzistiralo je da svjetski čelnici usvoje obvezujuće zahtjeve za sve velike poslovne i financijske institucije kako bi procijenile i objavljivale svoj utjecaj i zavisnost o bioraznolikosti. Zahtijevali su da se to dogodi do 2030. Pa ipak, razumijevanje rizika i šansi povezanih s bioraznolikošću, odnosno vrijednostima njihovih proizvoda na različitim lokacijama, a sve koristeći obrambeni znanstveno zasnovan pristup, do sada je bio jedan od najizazovnijih zadataka za kompanije i financijske institucije koje teže da razviju modele poslovanja pozitivne za prirodu.

„Ovaj alat pomoći će kompanijama mapirati i procijeniti rizike povezane s gubitkom bioraznolikosti i omogućiti im da odrede prioritetne investicije za područja u kojima će postići najveći utjecaj u smanjivanju svojih rizika. WWF Adria kompanijama u regiji može pomoći na njihovom putu ka održivom poslovanju", kaže Uroš Delić, menadžer za suradnju s korporativnim sektorom u WWF Adriji.

Filter rizika bioraznolikosti može procijeniti rizike povezane s bioraznolikošću za sve industrije u svim zemljama. To je besplatan alat koji će pojednostavniti složene informacije o bioraznolikosti i ponuditi poslovno praktične informacije korisne za donošenje odluka, na vizualno razumljiv način. U njegovoj bazi nalazi se više od 50 slojeva podataka koji ukupno promatrani mogu formirati globalnu, sveobuhvatnu sliku. Uključuje podatke o vrstama, ekosustavima, zaštićenim područjima i najznačajnijim pogubnim utjecajima na bioraznolikost poput gubitka šuma, uništavanja prirodnih staništa, zagađenja, prenamjenu zemljišta, itd. Podatke su, između ostalih, osigurali WWF, IBAT, IUCN, UNEP-WCMC, ENCORE, RepRisk, FAO, Svjetska banka i NASA. Ova jedinstvena platforma objedinjuje i raznovrsnu količinu podataka usmjerenih specifično na analizu rizika povezanih s bioraznolikosti u korporacijama i financijskim institucijama.

Alat se oslanja na dugoročni uspjeh WWF-ovog Filtera rizika vode kojem se može pristupiti na online platformi WWF Risk Filter Suite. Dok Filter rizika bioraznolikosti omogućava opću procjenu rizika koji se odnose na bioraznolikost na visokom nivou, Filter rizika vode osigurava dubinsku procjenu rizika koji se odnose na vode. Oba alata poslužit će privatnom sektoru za razvoj održivih načina poslovanja i ulaganja te podržavaju usklađivanje kompanija i financijskih institucija kako bi se obvezale na održivo poslovanje na globalnom nivou.

Dodatno, specifičan metodološki vodič, koji su razvili WWF i Climate&Co, posebno pomaže financijskim institucijama da koriste WWF-ov set alata Filter rizika. U njemu je objašnjeno kako financijske institucije mogu koristiti postojeće podatke da bi razumjele rizike u načinu rada i procesu nabave te je naglašeno kako rezultate dobivene pomoću ovih alata mogu primijeniti da bi stekle pregled rizika na nivou sveobuhvatnog poslovanja kompanije. Koristeći se ovim vodičem, WWF i Climate&Company napravili su i test studiju slučaja na portfeljima reprezentativnih investitora navedenih kompanija. Rezultati pokazuju da većina portfelja kompanija ima srednju ili visoku izloženost rizicima povezanih sa bioraznolikosti. Studija slučaja također pokazuje da uz pomoć WWF-ovih Filtera rizika i metodološkog vodiča, kompanije i financijske institucije mogu početi s analizom i identifikacijom mogućih rizika povezanih s bioraznolikosti kao i kako da definiraju točke i prioritete za djelovanje.

WWF-ov Filter rizika bioraznolikosti pokrećemo u trenutku kad postoji rastući konsensus o tome da ne ne trebamo samo zaustaviti uništavanje prirodnog svijeta, nego i preusmjeriti naša gospodarstva i cjelokupno društvo prema životu u skladu s prirodom.