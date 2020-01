Billy Abbott s The Whisky Exchangea na 6. Whisky Fairu

Svi whisky fanovi početak veljače rezervirali su za uživanje u vrhunskoj ponudi whiskyja na zagrebačkom Whisky Fairu koji će se održati u petak i subotu, 7. i 8. veljače 2020, u Plaza Event Centru.

Po prvi puta u Zagreb na sajam dolazi i Billy Abbott, whisky ambasador svjetski poznate whisky stranice The Whisky Exchange te poznati autor i promotor kulture uživanja u whiskyju, koji će u petak održati i masterclass radionicu. Već tradicionalno sajam za one koji žele naučiti više o svom omiljenom piću organizira whisky radionice za početnike te masterclass radionice za polaznike s određenom razinom znanja, a za ljubitelje gina u ponudi je i gin radionica koja će istražiti kako i zašto je gin ponovo stekao popularnost te novi krug ljubitelja. Regionalno okupljanje ljubitelja ovog posebnog pića svim posjetiteljima omogućit će i da upoznaju i širu ponudu Fine spirits pića jer u goste ove godine dolaze i premium votke, ginovi i likeri. Whisky Fair će svoj šesti rođendan proslaviti Exclusive Acoustic koncertom Vatre u subotu od 23:00 sata.

Whisky Fair ponudit će najbolje od svijeta škotskih, irskih, američkih i kanadskih whiskyja, a koncipiran je da svakom posjetitelju omogući da sam isplanira kako će provesti vrijeme na sajmu. Može kombinirati degustaciju whiskyja u ponudi i edukaciju na nekoj od whisky radionica po svom izboru ili odlučiti vrijeme provesti detaljno istražujući ponudu svih whiskyja na sajmu obilazeći izložbene prostore, odnosno upoznati se s Fine spirits ponudom. Svi whiskyji u ponudi Whisky Faira dostupni su po posebnim sajamskim cijenama. Tijekom oba dana u dvorani Kornati organizirani su i whisky kvizovi i igre u kojima posjetitelji u opuštenom okruženju mogu pokazati svoje znanje o whiskyju te osvojiti nagrade. Whisky Fair šank imat će ekskluzivnu ponudu whiskyja koji inače nisu dostupni na hrvatskom tržištu, a nudit će se također po posebnim sajamskim cijenama. Sajam će u subotu, 8.2, u 22:00 tijekom Whisky Aukcije otvorenih boca posjetiteljima ponuditi jedinstvenu priliku da licitiraju za vrhunske whiskyje i obogate svoj kućni bar.

Posjetitelji mogu birati između 5 whisky radionica i masterclass radionica koje će upotpuniti i obogatiti njihovo iskustvo uživanja u whiskyju. U suradnji s Juliusom Mainlom Whisky Fair ove godine nudi besplatnu radionicu Whisky coffee powered by Julius Meinl, koja će se održati u petak, 7.2. u 16:00. Poseban gost Whisky Faira, Billy Abbott, u petak, 7.2, u 17:30 će održati radionicu Exploration of Casks - the strange casks, na kojoj će zajedno sa sudionicima istražiti kakav utjecaj na okus whiskyja imaju bačve u kojima dozrijeva. Šestu godinu zaredom Dario Grabarić će sudionike redovno rasprodane radionice Uvod u škotski whisky uvesti u čaroban svijet scotcheva, a radionica je u programu u petak, 7.2, u 19:30. Grabarić će održati i treće izdanje izuzetno popularne radionice na kojoj poput profesionalnog istražitelja preispituje i analizira najpoznatije whisky mitove. Gdje ima dima, ima i... Whisky forenzičari 3 bavit će se „njegovim veličanstvom tresetom" te degustacijom dimljenih i nedimljenih varijanti whiskyja. Damir Krizmanić će također na traženje sudionika uspješne lanjske radionice, održati Catch the Taste II: Welcome to the Dark Side, na kojoj će sudionici imati priliku kušati rijetke sherry whiskyje iz privatne kolekcije. Obzirom da gin već 5. godinu vrlo uspješno gostuje na Whisky Fairu, za ljubitelje gina Jure Andrijašević će održati radionicu Gin 21. stoljeća - Moderna gin groznica, na kojoj će ih naučiti kako prepoznati i uživati u dobrom ginu. Termini svih radionica dostupni su na službenoj stranici sajma. Cijene radionica kreću se od 220,00 kn do 500,00 kn tijekom razdoblja povoljnije cijene ulaznice, koje traje do 31. siječnja. U cijenu ulaznice za radionicu uključeni su i ulaznica za Whisky Fair te Glencairn čaša. Obzirom da je broj mjesta na radionicama ograničen, sudjelovati mogu svi koji svoju ulaznicu osiguraju na vrijeme putem službene web stranice www.whiskyzagreb.com, odnosno rezerviraju svoje mjesto putem web stranice kada je riječ o besplatnoj radionici koja kombinira uživanje u whiskyju i kavi.

Oni željni ekskluzivnog iskustva mogu nabaviti svoju ulaznicu za najveću tajnu sajma - VIP Trezor u kojem će uz stručno vodstvo moći kušati nekoliko ekskluzivnih whiskyja praćenih odgovarajućim zalogajima. Ulaznica za VIP Trezor uključuje i ulaznicu za sajam te Glencairn čašu, a može se nabaviti putem službene Whisky Fair stranice. Broj ulaznica za VIP Trezor je ograničen.

Jednodnevne ulaznice za Whisky Fair su dostupne online, a uz jednodnevni ulaz na sajam uključuju i Glencairn čašu za kušanje whiskyja. Do 31. siječnja ulaznice su dostupne po Early Bird cijenama, a svi koji ih ne nabave unaprijed moći će ih kupiti i na ulazu na sajam. Sajam će u petak biti otvoren od 15:00 do 23:00, a u subotu od 15:00 do 00:30.

Više informacija o Whisky Fairu može se pronaći na www.whiskyzagreb.com, na Facebook stranici, na Instagramu i na LinkedINu.